Tanker şoförü tutuklandı, liseli Hasan gözyaşlarıyla defnedildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da, okul yolunda süt tankeriyle çarpışan motosikletteki lise öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren\'in (16) öldüğü, aynı yaştaki Merve Tuğçe Yıldız\'ın yaralandığı kazayla ilgili tanker şoförü Mesut Türker tutuklandı. Hasan Buğrahan Özeren\'in cenazesi ise bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Burdur- Tefenni yolunun 5\'inci kilometresindeki Bülent Ecevit Bulvarı\'nda, dün sabah süt tankeriyle çarpışan motosikletteki 10\'uncu sınıf öğrencisi Hasan Buğrahan Özeren, yaşamını yitirirken, sınıf arkadaşı Merve Tuğçe Yıldız ise ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan tanker şoförü Mesut Türker, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasan Buğrahan Özeren için ise bugün öğle vakti Altınyayla Merkez Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Burdur eski Valisi İYİ Parti Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Belediye Başkanı Ahmet Serttaş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram ile Özeren ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları katıldı.

Hasan Buğrahan Özeren\'in cenazesi, kılınan namazın ardından Altınyayla Mezarlığı\'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.



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