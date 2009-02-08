Tanker eşeğe çarptı: 10 yaralı

Çine’den Aydın’a gitmekte olan Bülent Öner’in kullandığı 15 NH 571 plakalı süt tankeri, Böcek köyü yakınlarında eşeğe çarptı



Kazaya, aynı istikamette seyreden Oğuz Aydın yönetimindeki 06 KFB 06, Yaşar Uyar idaresindeki 09 DK 664, Mustafa Kemal Kılıç’ın kullandığı 06 LF 111 ile Hüseyin Karadeniz’in yönetimindeki 48 TV 248 plakalı otomobil de zincirleme olarak karıştı.



Kazada yaralanan sürücü Kılıç, Yaşar Uyar, Mukadder Uyar, Zübeyde Uyar, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne, Oğuz Aydın, Elif Aydın, Serdar Aydın, Şeyma Aydın, Sümeyra Aydın ve Selma Kolbakır da Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Sürücü Kılıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Çine-Aydın kara yolu uzun süre trafiğe kapandı.

