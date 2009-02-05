Tanker Boğaz'ı kapattı

Cezayir bandıralı "Mustafa Ben Boulaid" adlı boş doğal gaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Önceki gün Cezayir'den yüklediği 59 bin metrik ton sıvılaştırılmış doğal gazı İstanbul'un Silivri Limanı'na götüren 279 metre boyundaki tanker, yükünü boşalttıktan sonra dönüş yaptı.



Tankere, boğazdan geçişi sırasında "Gölovası" ve "Ceyhan 2" adlı römorkörler eşlik etti.



Bu sırada Çanakkale Boğazı, güvenlik amacıyla tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Tankerin Ege Denizi'ne çıkış yapmasının ardından boğaz trafiğinin yeniden normale döneceği bildirildi.



(AA)

