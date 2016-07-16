Tank içerisindeki askerin kalabalığa yolladığı not kağıdından: Evliyim, eşim hamile

İstanbul Basın Ekspres yolunda tank içerisinde vatandaşların linç girişimine uğrayan askerlerden biri dışarıdakilere bir not kağıdı ulaştırdı. Dışarıda bulunanlardan birinin okumaya başladığı not kağıdında, "Evliyim, eşim hamile" şeklindeki sözlerini yazdığı duyuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, darbe girişiminin ardından sokağa çıkan vatandaşlar Tem Otoyolu Basın Ekspres yolu üzerinde bir tankı durdu. Tankın içindeki askerleri linç etmek isteyen vatandaşlara polis engel olmaya çalıştı. Polislerin uzun namlulu silahlarla tankın üzerine çıktığı sırada askerler, yanaşan zırhlı bir araca bindirilmeye çalışıldı. Vatandaşların yeniden linç girişiminde bulunmaya çalışması üzerine, askerler tankın içerisine geri alındı.

Polis havaya ateş açtı

Kalabalığın uzun süre tankın kapısını açmaya çalışmasının ardından olay yerine iki TOMA getirildi. Akrep tipi aracın üzerinde bulunan bir polis havaya ateş açtı. Zırhlı araçtan çıkarılan er, linç edilmek istendi. Askerin dışarıdakilere ulaştırdığı not, tepki gösterenler tarafından yırtıldı. Bu sırada bir asker araçtan çıkarılırken, bazı vatandaşların çıkarılan kişinin er olduğu belirterek müdahale edilememesini istemesine rağmen bazıları linç girişimi uygulamaya devam etti. Kalabalığın tekmelediği asker, bir polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tankın içerisinde kalan rütbeli asker araçtan çıkartılamayınca, polis havaya peş peşe ateş açtı. Kalabalığın polise tepki gösterdiği sırada yaşanan kargaşa sırasında rütbeli asker zırhlı araca bindirildi.