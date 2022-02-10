Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi

Türkiye'de 1970'li yıllardan itibaren pop müziğinin sembol isimleri arasında yer alan, 1996 yılında 58 yaşındayken ölen müzisyen ve oyuncu Tanju Okan'ın tek çocuğu olan Tansu Okan hayatını kaybetti. Haberi, menajer arkadaşı Aslı Yörükoğlu, Facebook'taki kişisel hesabında duyurdu. Yörükoğlu, "Hepimizin hayran olduğu Tanju Okan'ın oğlu sevgili arkadaşımız Tansu Okan vefat etti" dedi.

Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz hafta fıtık ameliyatı olduğu belirtilen Tansu Okan'ın, yoğun bakımdan çıktıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ve burada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Tanju Okan

Röportajında babasının hastalığına yer vermişti

Önce siroz olan ardından kangren nedeniyle sol bacağı kesilen Tanju Okan’ın hastalığı sırasında hep yanında olan Tansu Okan, babasının son anlarını Plak Ve Ben dergisine şöyle anlatmıştı:

“İlk emekli maaşı çıkmıştı. Takmıştı kafaya onu almam lazım diye. Bana ‘git al’ diye tutturmuştu. “Bana vermezler” diyordum ama dinletemedim."

"Fakat babamı o kadar çok seviyorlardı ki yanıma bir görevli verdiler. Görevli benimle eve gelecek, babamdan imzayı alınca verecekti. Eve geldiğimizde babam vefat etmişti."

"Ona bakan hanım bir anda kapıda beni durdurdu. Beni beklerken vefat etmiş. Emekli maaşını alamadı. Allah’tan o bankada çalışan görevli de gelmiş, birçok işi o halletti. Ben bir şey yapacak durumda değildim”

"Çok özlemişiz birbirimizi"

Önce siroz olan ardından kangren nedeniyle sol bacağı kesilen Tanju Okan’ın hastalığı sırasında hep yanında olan Tansu Okan sözlerine şöyle devam etti:

“Çok özlemişiz birbirimizi. Bacağı kesilmişti ve devamlı ağrı yapıyordu. Hayranları dahil herkes masaj yapmak için kuyruğa girmişti. O benim yapmamı istiyordu."

"Yorgunluktan bayılıyordum o hala benim yapmamı istiyordu. Meğerse birbirimize çok düşkünmüşüz de bunun farkında değilmişiz. Uzak olunca kızgınlıklar daha çok ortaya çıkıyor sevgiyi görememişiz. İyi ki gitmişim, iyi ki o 1,5 seneyi beraber geçirmişiz”