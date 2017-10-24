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Tanju Çolak'ın yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı

Tolak hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' iddiasıyla 4,5 yıl hapis isteniyor

24 Ekim 2017 22:03

Eski milli futbolcu Tanju Çolak hakkında Ankara'da yürütülen organize suç örgütü soruşturması kapsamında konulan yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı kaldırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'da bir organize suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada eski milli futbolcu Tanju Çolak da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiyle birlikte hakkında dava açılan Tanju Çolak'ın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı mahkemece kaldırıldı.

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