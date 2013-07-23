Tanju Çolak'a AKP'den belediye başkanlığı teklifi

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Urla Belediye Başkanlığına aday olmayı ciddi olarak düşündüğünü" söyledi.

AKP Urla İlçe Teşkilatının Zeytineli köyünde düzenlenen iftar programına katılan Çolak, ilçede ziyaretlerde bulundu. Urla'nın İskele, Denizli, Güvendik mahallelerinde vatandaşlarla sohbet eden Çolak, AKP Urla İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı'dan belediye başkan adaylığı teklifi aldığını belirtti.

AKP Urla İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle tanıştığını kaydeden Çolak, "Yönetim kurulu da İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı gibi aday olmamı istediler. Urla Belediye Başkanlığını ciddi olarak düşünüyorum" dedi.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlardan çok olumlu tepkiler aldığını, bundan çok memnun kaldığını dile getiren Çolak, şunları söyledi: "Urla'yı çok sevdim. Urla'nın bir parçası olmayı arzu ediyorum, kısmet olursa da Urla'ya yerleşmeyi planlıyorum. Bu anlamda bir Urlalı olarak üzerime ne düşüyorsa ve ne görev verilirse her zaman hazırım."