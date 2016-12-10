Tanju Çolak: Hülya Avşar beş kuruş paramı yemedi, Zehra ile oğlumun evlenmesine izin veririm

Bir dönem Hülya Avşar ile aşk yaşayan eski futbolcu Tanju Çolak, "Hülya Avşar için çok para harcadığınız doğru mu?" sorusunu "Kanım aksın ki harcamadım! Para harcamama ne gerek var? İş adamı mıyım, milyar dolarlarım mı var? Ya da işsiz güçsüz müyüm, birlikte olmak için para harcayayım? O zamanlar gol kralı Tanju Çolak’ım! O kadar çok kadın var ki birlikte olunacak! Yeter ki ismin, havan olsun" diye yanıtladı. Çolak, oğlu Anıl ile Avşar'ın kızı Zehra'nın birlikte olmaları durumunda evlenmelerine izin vereceğini belirterek "Oğluma anlatırım sadece ama hayatına karışmam. Oğlum da, herkes de biliyor bu aşkı. Tüm Türkiye biliyor. Çünkü çok büyük bir aşk yaşadık" diye konuştu.

Posta'dan Canan Danyıldız'a konuşan Tanju Çolak'ın açıklamaları şöyle:

Birkaç gündür gündemi karıştırıyorsunuz! Bravo!

Aslında hayatım normal akışında devam ediyor. Aynı saatte eve gidiyorum, aynı şeyleri konuşuyorum. Haber değerim varmış demek ki!



Bazen çok sert konuştuğunuz oluyor; korkmuyor musunuz?



Neden korkayım! Bir canım var o kadar! Bildiğim şeyler hakkında konuşurum. Haddimi aşan şeylerde dururum. İnsanların sevgisini kaybedersem, intihar ederim.



Bizden biri... Severiz bu halleri.



Bir tek o beyaz Türkler var ya; onlar beni sevmez.

“Ben ‘Kara Türk’üm”

Beyaz Türkler?



A Plus olanlar var ya, onlar işte Beyaz Türkler. Onlar beni hiç kabul etmediler. Dünyayı onlar yönetiyor ama benim kadar iyi yaşamıyorlar. Onlar Beyaz Türk, ben Kara Türk’üm.



Siz de modaya uyup dolar bozdurmuşsunuz...



15 Temmuz’da halk tankların altına yattı. Dünya üzerinde böyle bir ırk yok! Şimdi de doları düşürmek için bozdurmak gerekiyor. Cumhurbaşkanının çağrısı doğru. 80 bin dolarım vardı, hepsini bozdurdum. Bu ülkeye helal olsun!



Aman ne azmış! Sahi 15 Temmuz’da nerdeydiniz?



Başka param var yahu! Dolar o kadardı! 15 Temmuz’da Antalya’daydım. Üstelik de Cumhurbaşkanımız ile bir maçımız vardı. Belek’teydik. Yanımda başka futbolcular da var, Hamza Hamzaoğlu, Okan Buruk, Ümit Davala... Ama o gece yalnız ben sokağa fırladım ve sabaha kadar Antalya’da başı çektim.



En büyük korkunuz kel kalmak mı hala?



1986’da Galatasaray’da oynamaya başladığımda bile saçlarım yavaş yavaş açılmaya başlamıştı. Ailemde bir tane bile kel yok bu arada. Topa hep kafamla vuruyorum ya, ondan açılıyor. Toplar o zaman kaç kilo!



Eee? Şimdi görüyorum ki var gibi?



Saç simülasyonu diye bir sistem var, onu yaptırdım. Daha doğrusu bir şirket ortağıyım. Saç ekimi değil bu. Bitkisel boyalarla yapılan saç derisinin renklendirilmesi. Ağrı, sızı, şişme yok. Sadi ve Filiz Üstündağ ile birlikte girdik bu işe. Yepyeni bir teknoloji.



Peki tarihe geçme nasıl bir şey?“Vayy ulan ben neymişim!” diyor musunuz?



“Neymişim” demiyorum da “Neler yapmışım be!” diyorum. Tarihe geçtim, kimse artık bunu silemez. ‘Altın Ayakkabı’sı olan başka Tanju Çolak yok.



Futbol oynarken de dik, başına buyruk bir adamdınız...



Evet. Ve disiplinli! Ama o zamanlar şimdiki gibi doğruyu söylediğim için işlerim engellenmiyordu. Çünkü güçlüydüm, golleri atıyordum, kimse beni kırmıyordu. Bugün Arda da istediği her şeyi yapar.

"Fetöcüler bana yanaşamadı"

Fetö yapılanması o yıllarda varmış, bir şey hissetmiş miydiniz?



O günlerde hayır... Ama şimdi düşünüyorum, İsmail Demiriz diye bir arkadaşımız vardı, tavrı değişmişti. Evin camlarını kapatmıştı. Bizden sonra Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu, Hakan Şükür gibi isimler sohbetlere katılmış.



Size hiç yanaşan oldu mu?



Yok! Ama geçenlerde bir Fetö itirafçısı, “Biz Tanju’yu düşünmüştük ama o çok akıllıdır, kendimize çekemeyiz diye vazgeçtik” dedi.



Bir marka mısınız?

Bence markayım; sevilmiş, kabullenilmiş bir marka... Hangi eve gitsem kendime yer bulurum. Markama zarar vermedim.

Buna yaşadığınız özel hayat da dahil mi?

Ne yaşamışım? Özel hayat parası olan için de var, olmayan için de.

“Beyaz Türkler beni yok etti”

Şu kaçak Mercedes davası, 2 yıl cezaevinde yatmanız da hata değil mi?



Ha bak, cezaevine girmek istemezdim. Benim için bir kırılma noktasıydı. Halk, cezavine girenden korkar ama beni sahiplendi. Gözlerinden düşmedim. Çünkü haksız yere yattığımı herkes biliyordu.



Zor muydu?



İlk geceyi hiç unutmuyorum. 15 metrekare bir odada, tuvalet içinde... Sabaha kadar ağladım.



Büyük hata...



Futbol hayatım erken bitti. Ama arabanın kaçak olduğunu nerden bilebilirdim? Şimdi düşününce, futbolu bırakmam için bir komplo olduğunu düşünüyorum. Bunu itiraf edeyim, Beyaz Türkler’in beni ortadan kaldırmak için komplosuydu. Beni yok ettiler.



Çok ağır...



Futbolun hiçbir yerinde yokum, düşünsene! Ne yorum yaptırıyorlar, ne oyuncu yetiştirtiyorlar, ne teknik adamlık yaptırıyorlar. Ben de ticaret yapmak zorunda kalıyorum. Halbuki ben teknik adamlığın tillahını yaparım.

‘Hülya’ya para harcamadım’

Eşiniz Aysu hanım ile helalleştiniz mi?



Haramlık bir şey yapmadım ki, niye helalleşeyim? Onu üzdüğüm zamanlar olmuştur. Sen kimseyi üzmüyor musun?



Aysu hanım ile evliyken, Hülya Avşar’la 2.5-3 sene kadar yasak aşk yaşadınız ama...



Bu konu evimizde hiç konuşulmaz, açılmaz.



Aysu hanımın hiçbir demecinde sizinle ilgili incitici bir laf yok.



Doğru. Beni eve döndüren onun bu tavrıdır. Cazgır bir kadın olsaydı bu ilişki çoktan bitmişti.



Hülya Avşar kendi hayatını anlattığı filmi ‘Selfie’de size yer vermemiş, yok saymış...



Ben değilim sadece, Sadettin Saran da yokmuş galiba! Bu Hülya’nın ayıbı, sorunu. Kendi bilir. Herkesin hayatı devam ediyor. Hülya gerçeklerden nasıl kaçacak?

“Hülya ile evlenebilirdik”

Nasıl?



Yaşanmış gerçekler var. Bu soruların muhatabı da aslında ben değilim, hanımefendi.



Hülya hanım ile evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi bir niyetiniz var mıydı?



Medeni durumumuz uygun olsaydı Hülya ile evlenebilirdik. Ama ondan kaynaklı bir sebeple evlenmedik. İlişkimiz Hülya yüzünden bitti.



Diyelim oğlunuzla Hülya hanımın kızı Zehra birbirlerine aşık oldu. Evlenmelerine izin verir misiniz?



Tabii ki... Saygı duyarım. Oğluma anlatırım sadece ama hayatına karışmam. Oğlum da, herkes de biliyor bu aşkı. Tüm Türkiye biliyor. Çünkü çok büyük bir aşk yaşadık.



Hayat devam ediyor...



Oğlum Anıl 30 yaşında, kızım Melis 26. Hülya’nın da kızı var. Bundan sonra hayat çocuklarımla geçiyor.

Hiç karşılaştınız mı Hülya Avşar’la?



Tesadüfen bir kez... Mayadrom tarafında koştururken bir baktım Hülya, el sıkıştık. Küs değiliz ki! İlişkiler başlar, biter; yeniden başlar.



Hiç telefonlaştınız mı?



Eşim Aysu’yu arayıp “Yaptığım hayvanlıktı, hataydı, özür dilerim” demiş. Ben bunu televizyonda gördüm. O olaydan, izleyene kadar haberim yoktu. Bir kez o gün aradım Hülya’yı, “Doğru mu?” dedim, o da “Evet” dedi.



Hülya Avşar için çok para harcadığınız doğru mu?



Kanım aksın ki harcamadım! Para harcamama ne gerek var? İş adamı mıyım, milyar dolarlarım mı var? Ya da işsiz güçsüz müyüm, birlikte olmak için para harcayayım? O zamanlar gol kralı Tanju Çolak’ım! O kadar çok kadın var ki birlikte olunacak! Yeter ki ismin, havan olsun.