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Tanju Çolak gözaltına alındı

Çolak’ın Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi

10 Haziran 2017 16:50

Eski milli futbolcu Tanju Çolak gözaltına alındı. Çolak'ın bir organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Milliyet’in haberine göre; Tanju Çolak Ankara merkezli mafya operasyonunda İstanbul’da gözaltına alındı.

Çolak’ın Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.

23 ay hapis yatmıştı

Operasyonda gözaltına alınan Tanju Çolak daha önce kaçakçılık yaptığı gerekçisiyle 23 ay hapiste kalmıştı. Tanju Çolak'ın özel vekaletle satın aldığı Mercedes marka otomobilin kaçak olduğun belirlenmişti. Ağır Ceza Mahkemesi Tanju’ya 9 yıl hapis cezası vermişti. Tanju bu sırada yurt dışına çıkmış ancak 1994 yılında Makedonya’yada yakalanmış ve Türkiye’ye iade edilmişti. Tanju cezasını çekerken yeniden yargılanma yolu açılmış, Saray ve Bayrampaşa Cezaevleri’nde yattığı 23 aylık hapis cezasının ardından 28 Şubat 1995’te salıverilmişti. Tanju Çolak bu olayın ardından futbol hayatını noktalamak zorunda kalmıştı.

 

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