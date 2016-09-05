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Spor

Tanju Çolak: Fatih Terim ve Haluk Ulusoy'la bindiğim uçak düşsün diye dua ettim

"Uçak düşsünde Türk futbolu kurtulsun"

05 Eylül 2016 12:18

Eski Galatasaraylı ve milli futbolcu Tanju Çolak Antalya'ya Fatih Terim ve Haluk Ulusoy'la birlikte bindikleri  uçağın düşmesi için dua ettiğini söyleyerek " İçinde Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy'un da bulunduğu uçağın düşmesi için, uçak düşsünde Türk futbolu kurtulsun diye dua ettim" diye konuştu.

24 TV'de yayınlanan Anlık Skor programında uğradığı haksızlıklara sert tepki göstererek unutamadığı bir olayı anlatan Çolak,  futbol camiasında kendisine karşı tavır alındığını ve dışlandığını söyledi. Bbu kadar tepki alacak ne yaptım ben" diyen Çolak  Antalya’daki kursa gitmek için kendi imkanlarıyla uçak bileti aldığını ve uçakta bütün milli takım teknik direktör kadrosu ve Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy’un bulunduğunu belirtan Tanju Çolak yaşadığı olayı şu şekilde anlattı.

 

"Uçak düşsün diye dua ettim"


"Bir baktım uçağa Metin Tekin ve Oğuz Çetin geldi. Arkasından Müfüt Hoca geldi. Sonrasında Fatih Terim geldi kafa sallayarak bir selam verdi. Uçağın kalkmasına beş dakika kala Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy geldi. Ne oluyor dedim? Allah canımı alsın uçak ininceye kadar düşsün diye dua ettim. Uçak düşsün diye dua etmediysem Allah benim canımı alsın. İçeri girip bu kadar tavır koyacak kadar ne yaptım. Uçak ne yazık ki düşmedi. Hayatta ilk kez ölmek istedim. Uçak düşsünde Türk futbolu kurtulsun diye dua ettim. Uçaktan indim, bekliyoruz. Bir araç geldi dördü bindi, beni davet etmediler. O araba geldi onları aldı gitti. A2 hocası olarak ben dışarıdan kaldım Ben hırsımdan ağladım. Ben ne terbiyesizlik yaptım. Ben ne kadar kötü bir adammışım, ne kadar kötü bir sporcuymuşum. Bunları hak edecek kadar ne yaptım diye hırsımdan ağladım. Ne kötülük, ne haksızlık, saygısızlık yaptım? Ben bunları yaşamak zorunda mıyım? Bu kadar başarılı olmuş bir insanı kabul etmiyorlar. Ben bunları yaşadım diğer insanlar yaşamasın diye anlatıyorum"

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Tanju Çolakuçak düşsün diye dua ettimFatih TerimHaluk Ulusoy

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