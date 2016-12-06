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Tanju Çolak: Bugün olsa yine Hülya ile aşk yaşardım

"Üç hayalim vardı, Galatasaray'da oynamak istiyorum, Mercedes'e binmek istiyorum, Hülya Hanım ile tanışmak istiyorum. Üçünü de yaptım"

06 Aralık 2016 12:16

Tanju Çolak yıllar sonra Hülya Avşar ile olan ilişkisi hakkında konuşarak " Bugün olsa yine Hülya ile aşk yaşardım" dedi.

Avşar'ın hayatını anlattığı 'Selfie' filminde kendisine yer vermemesine Çolak "Birlikte geçirdiğimiz 2 yıldan asla pişman değilim. Hülya Avşar'ın Selfie filminden benimle olan sahnelerini çıkarması kendi ayıbıdır." yorumunda bulundu.

Kanal D'de Renkli Sayfalar programında konuşan Çolak'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Benim altın ayakkabım var, gümüş ayakkabım var, bronz ayakkabım var... Bunlar başarılı olursan alınıyor. Ben oynadığım her takımda aldığım paranın hakkını verdim. Ben attığım gollerle hocaların tanınmasına yardımcı oldum. Haklarını helal etsinler. Ben futbolculuk hayatım boyunca hiç alkol almadım.

Yıllar önce verdiğim röportajda üç hayalimi söyledim. Galatasaray'da oynamak istiyorum, Mercedes'e binmek istiyorum, Hülya Hanım ile tanışmak istiyorum. Üçünü de yaptım.

Para gece hayatında kaybedilmez, para kumarda kaybedilir. Git en kral yerde yemek ye kaç para ödeyeceksin bin TL, bin 500 TL  Güzel yatırımlar yaptım. En huzurlu, en mutlu şekilde hayatıma devam ediyorum. Kira gelirlerim var, çalışıyorum, televizyondan para geliyor...  12-13 sene futbol oynadım. O hocalar benden sonra çok ekmek yediler. 

Saç dökülmesi en büyük kompleksimdi. Ben canlı yayınlara gidiyorum. Tepem çok açıktı. Ben her yayın öncesi, tuz gibi kafama boya döküyodum."

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