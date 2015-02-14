Tanju Çolak: Ben de milletvekili adayı olacağım

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, "Önümüzdeki hafta sonuna kadar Samsun'dan veya İstanbul'dan aday adayı olduğumu açıklayacağız" dedi.

Çolak, Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) 6. Bölge Başkanı Köksal Akman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir kafeteryada basın toplantısı düzenledi.

AA'da yer alan habere göre, toplantıda konuşan SADEF 6. Bölge Başkanı Köksal Akman, 20 bin üyesi bulunan SADEF'in milletvekili adayının Tanju Çolak olduğunu söyledi. Çolak'ı, hangi partiden aday olursa olsun destekleyeceklerini belirten Akman, Çolak'ın Samsun veya İstanbul'dan aday olmasını istediklerini ifade etti.

Tanju Çolak ise SADEF'in kendisini milletvekili adayı olarak göstermesi ve desteklemesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.

‘Millete hizmet etmek istiyorum’

Gittiği her yerde gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Çolak, "Futbolumla, aldığım ödüllerle insanları nasıl mutlu ettiysem bundan sonra da milletimize yardım ederek mutlu etmek istiyorum. Millete hizmet etmek istiyorum. Ben de milletvekili adayı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Çolak, adaylığını AKP’den koymayı düşündüğünü belirterek, "AK Parti'ye üyeliğim de var. Önümüzdeki hafta sonuna kadar Samsun'dan veya İstanbul'dan aday adayı olduğumu açıklayacağız. Özellikle ben Samsun ve Samsunspor'un askeriyim. Samsunlu olmaktan gurur duyuyorum ama milletvekili aday adaylığım Samsun mu olur İstanbul mu olur bilmiyorum. Yapacağımız istişarelerle bunu belirleyeceğiz" diye konuştu.