Tanju Çolak AKP'den aday oldu!

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, AKP'nden Urla Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Çolak, AKP Urla İlçe Başkanlığı üyeleri ve partililerle toplantıda bir araya geldi.

Hayatı boyunca idealleri ile hareket eden, hırsıyla bir yerlere gelen bir köylü çocuğu olduğunu ifade eden Çolak, sıradan bir ailenin çocuğu olarak bir maçta beğenilmesinin ardından futbol yaşantısının başladığını ve bugünlere geldiğini söyledi.

Hırsıyla önce yıldız futbolcu, ardından Avrupa gol kralı olduğunu ancak gönlünde hep bir gün "Samsun Belediye Başkanı" olmanın yattığını anlatan Çolak, "İçimde hep vatandaşlarıma hizmet etmek vardı. Zaten Türk futboluna yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum, bunları da elde ettiğim başarılarla, altın ve bronz ayakkabılarla taçlandırdım" dedi.

Tanju Çolak şöyle devam etti:

"Amacım Urla'ya en güzel şekilde hizmet etmek. Burada benim için önemli olan Urlalıların güvenini, sevgisini kazanmak. Birbirimize destek olup birlik olursak daha güzel başarılar elde ederiz. Çünkü bu iş, takım işi. Takım ruhumuz olmazsa yapabilecek bir şeyimiz de olmaz.

Bu süreç ilçe başkanım Tarkan Bakırlı'nın teveccühü ile 2,5 ay önce başladı, bugünlere geldi. Bugüne kadar net olarak adaylığımı açıklamadım. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu hizmette var olabilmek çok önemli. Ailemle, kızımla, çevremle ve büyüklerimle konuştum. Kararımı verdim ve AK Parti Urla Belediye Başkanı aday adaylığımı öncelikle siz ilçe yönetim kurulu üyelerime açıklıyorum. 1 Ekim'de başlayacak aday adaylığı süreci için dosyamı hazırladım ve bu demokratik süreçte dosyamı teslim edeceğim. Urla'ya en iyi hizmeti verebilme konusunda da kendime güveniyorum"

Tanju Çolak'ın aday adaylığına tam destek verdiklerini ifade eden yönetim kurulu üyeleri, Çolak'ı konuşmasının ardından uzun süre alkışladı.

Toplantıdan sonra Urlalı tekvandocuların kuşak müsabakalarını izlemeye giden Çolak, sporcuların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sporcularla sohbet edip fotoğraf çektiren Çolak, Urla'nın sportif tesisler ve olanaklar konusunda gelişmesi gerektiğini vurguladı.

AKP Urla İlçe Başkanı Tarkan Bakırlı'nın kardeşi Erkan Bakırlı'nın düğününe de katılan Tanju Çolak, Urla Kaymakamı Şehmus Günaydın ve konuklarla sohbet edip fikir alışverişi yaptı.