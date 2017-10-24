Tanju Çolak: 50 yıllık itibarımı silmek istediler

Ümit KOZAN/ ANKARA, (DHA)- ESKİ Milli futbolcu Tanju Çolak hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırıldı. Çolak, yaptığı açıklamada, \"İki tapeci içeriğinde hiç bir şey olmamasına rağmen FETÖ terör örgütü çete üyesi olarak 50 yıllık itibarımı silmek istedi” dedi.

Eski Milli futbolcu Tanju Çolak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Milli futbolcu Tanju Çolak\'ın da arasında bulunduğu 12 kişi hakkında dava açmıştı. Dava sürecinde gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest kalan Tanfu Çolak, açıklamalarda bulundu.

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı kaldırılan Çolak, \"Oğlumun ABD’deki düğününe gidemedim. Hiç yok yere gözaltına alındım. O üzüntüyü yaşamaktansa o an tüm servetimi verebilirdim. Çok üzgünüm iki konuşma tapesi ki içeriği bom boş, bunun için sabah 07.00’da evimden alınıyorum ve 4 gün boyunca bütün televizyon ve gazetelerde, ‘Tanju Çolak, Avrupa gol kralı gözaltında’ diye. 50 yılda kazandığım itibarım hemen yok edilmek isteniyor araştırmadan okumadan yapılıyor tüm haberler. Günah, yazık, ayıptır. Annem, babam, ailem, sevenlerim perişan ve çok üzgünler. Hiç hak etmedi bunları ben. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, iddianameyi görünce, adli kontrol ve yurt dışı yasağımı ilk mahkemede kaldırdı. dedi.

Çolak, kendisinin gözaltına alınmadan 3 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çeşitli emniyet yetkililerinin yanı sıra dönemin Ankara Emniyet Müdürleri ile 2015-2017 yılları arasında en az 4 kez sohbet ettiğini, geçtiğimiz ay 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki davette olduğuna da dikkati çekerek, \"Polis bir kez bile benim telefonumu dinlememiş. Bu nasıl çete üyeliği. Ülkemizde eğer benim hakkımda en ufak bir şüphe olsa Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli bu makamlarına girip çıkmama izin verilir miydi bu süreçte? Tamamıyla bir algı operasyonu yaratılmaya çalışılıyor\" dedi.

Çolak, kendisine karşı bu kumpası kuranlar hakkında yargı önünde hesap soracağını da sözlerine ekledi.