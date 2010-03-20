Tanjeviç’ten kötü haber

T24 - Basketbol Milli Takımı ve Fenerbahçe’nin coachunda ciddi bir sağlık sorununa rastlandığı öğrenildi. Sırp hocanın testlerinin önümüzdeki hafta belli olacağı ve antrenörlük yaşamının tehlikeye girdiği bildirildi.





Türk basketboluna yön veren isimlerden biri olarak kabul edilen, Milli Takım ve Fenerbahçe’nin antrenörü Bogdan Tanjeviç’te ciddi bir hastalık tespit edildiği öğrenildi.



Sırp antrenörün şikayetlerinin artması üzerine geçtiğimiz günlerde kontrole gittiği ve rahatsızlığıyla ilgili teşhiste bulunulduğu bildirildi.Tanjeviç’e uygulanan testlerin sonuçlarının önümüzdeki hafta alınacağı ve buna göre tedavi uygulanacağı ifade edildi.



Darüşşafaka ile oynanan son karşılaşmada da yerinden hiç kalkmadığı gözlenen Sırp coachun, Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanına da çıkmadığı, sarı-lacivertli oyuncuları yardımcısı Ertuğrul Erdoğan’ın çalıştırdığı belirtildi.



Sarı-lacivertli yöneticilerin de bu rahatsızlıkla ilgili yeni haberlerinin olduğu ve şimdilik herkesten gizlendiği vurgulandı.



63 yaşındaki Tanjeviç, 1971 yılında başladığı antrenörlük yaşamında birçok takımda görev alırken, 2004 yılında Basketbol Milli Takımı’nın başına geçmişti. 2007’den beri Fenerbahçe’yi çalıştıran Sırp hoca, 28 Ağustos’ta ülkemizde başlayacak Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da ay-yıldızlı ekiple birlikte mücadele edecek.







