-TANJEVİC'İN MİLLİ TAKIM KARNESİ İSTANBUL (A.A) - 10.09.2010 - (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan ile yarın yapılacak yarı final karşılaşmasında Türkiye'nin başında 133. maçına çıkacak. (A) Milli Takım, Sırp teknik adam döneminde bugüne dek yaptığı 132 maçın 74'ünü kazanırken, 58 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı. Türk Milli Takımı ile 20 Mayıs 2004'de resmi sözleşme imzalayan Tanjevic, 15. Akdeniz Oyunları, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası, 34., 35. ve 36. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin ardından Türkiye'deki 16. Dünya Şampiyonası'nda da milli takımın başında görev yapıyor. -52 RESMİ MAÇTA 34 GALİBİYET- (A) Milli Takım, Bogdan Tanjevic döneminde yaptığı 52 resmi maçta 34 galibiyet, 18 yenilgi aldı. Tanjevic yönetiminde 34. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında milli takım, 6 maçta 6 galibiyet elde ederek, finallere katılmaya hak kazandı. İspanya'nın Almeria kentinde yapılan 15. Akdeniz Oyunları'nda ise milliler, 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alarak 4. oldu. (A) Milli Takım, 36. Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda da 6 maçta 6 galibiyet alarak, Polonya'da 2009'da yapılan finallere katılmaya hak kazandı. -DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA YARI FİNALE ÇIKTI- Tanjevic döneminde ''12 Dev Adam'', tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda yarı finale çıktı. Tanjevic yönetiminde Japonya'da yapılan 2006 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgiyle dünya altıncısı olan milliler, Türkiye'de devam eden 2010 Dünya Şampiyonası'nda 7 maçta 7 galibiyet alarak, yenilgisiz olarak yarı finale yükseldi. -3 AVRUPA ŞAMPİYONASINDA TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI- Tanjevic, 3 Avrupa Şampiyonası finallerinde milli takımın başında yer aldı. Türkiye, Sırp teknik adam ile 2005 yılında katıldığı Sırbistan-Karadağ'daki 34. Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde, 4 maçın 3'ünde yenilip 1'inde galip gelerek 9. oldu. Tanjevic yönetiminde ''12 Dev Adam'', İspanya'da 2007'de yapılan 35. Avrupa Şampiyonası Finalleri'ni ise 6 maçta 1 galibiyet, 5 yenilgiyle 11. sırada tamamladı. Tanjevic ile en başarılı Avrupa Şampiyonası dönemini geçen yıl yaşayan Türkiye, Polonya'da yapılan 2009 Avrupa Şampiyonası'na iyi başlayıp, ilk 5 maçını kazanmasına karşın, sonraki 4 maçı yitirerek, turnuvayı 8. sırada bitirdi.