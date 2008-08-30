Tanıtımdayken soyuldu

1.5 saatlik tanıtım sonrası arabasına yönelen Kayacı, soyulduğunu fark edince yetkililere bildirdi. Çantasını yanında bulunduran Kayacı, cüzdanını arabada bıraktığı için kimliği, kredi kartları ve bir miktar parasınının çalındığını söyledi. Kayacı, 'Üzgünüm, ne diyebilirim ki' diye konuştu.



İkoncanlar beni zayıflattı



Bu arada genç manken 5 kilo verdiğini söyleyerek cumartesi günü çıkacağı tatil için hazır olduğunu söyledi. Kayacı, Bodrum'daki bikinili güzelleri gördükten sonra komplekse girdiğini söyleyerek acil zayıflama yöntemlerine başvurduğunu belirtti. Kayacı, 'Beş kilo verdim. Her gün bir saat yüzüyorum. Olabildiğince haşlanmış sebzeler yiyiyorum ve yağdan kaçıyorum' dedi.

