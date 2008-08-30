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Tanıtımdayken soyuldu

Manken Aysun Kayacı'nın, bir firma için gittiği tanıtımda arabası soyuldu

30 Ağustos 2008 03:00

1.5 saatlik tanıtım sonrası arabasına yönelen Kayacı, soyulduğunu fark edince yetkililere bildirdi. Çantasını yanında bulunduran Kayacı, cüzdanını arabada bıraktığı için kimliği, kredi kartları ve bir miktar parasınının çalındığını söyledi. Kayacı, 'Üzgünüm, ne diyebilirim ki' diye konuştu.

İkoncanlar beni zayıflattı

Bu arada genç manken 5 kilo verdiğini söyleyerek cumartesi günü çıkacağı tatil için hazır olduğunu söyledi. Kayacı, Bodrum'daki bikinili güzelleri gördükten sonra komplekse girdiğini söyleyerek acil zayıflama yöntemlerine başvurduğunu belirtti. Kayacı, 'Beş kilo verdim. Her gün bir saat yüzüyorum. Olabildiğince haşlanmış sebzeler yiyiyorum ve yağdan kaçıyorum' dedi.

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