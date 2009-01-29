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Yaşam

Tanıtımda tişört dönemi

'Bu tişört beyaz değil, Antalya’da bronzlaşan cildimin üstünde beyaz gibi duruyor’... Bu mesaj, Türkiye’nin tanıtımı için yürütülecek reklam kampanyasın

29 Ocak 2009 02:00

Bu tişört beyaz değil, Antalya’da bronzlaşan cildimin üstünde beyaz gibi duruyor’... Bu mesaj, Türkiye’nin yurtdışı tanıtımı için çeşitli ülkelerde yürütülecek reklam kampanyasının bir parçası.

10 yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurtdışı tanıtımını üstlenen ajanslardan dDf (Dream Design Factory), 2009 kampanyasında Türkiye’nin değerleri, rekabet ve turist beklentilerinden yola çıkarak, bireysel duygu ve deneyimleri birleştiren ‘So much to live, so much to love’ (Yaşamak ve sevmek için birçok sebep var’) sloganını kullanıyor.

Radikal’de yayımlanan habere göre; ajansın hazırladığı tişörtlerde Türkiye’nin farklı bölgelerinden görüntüler eşliğinde esprili mesajlar yer alıyor. Ana temanın Topkapı Sarayı olduğu tişörtte ünlü Kaşıkçı Elması’yla yapılmış kolye çizimiyle ‘Bir hazine: Topkapı Sarayı’nı ziyaret edin!’ yazısı, renkli Peribacaları çiziminin bulunduğu tişörtte de ‘Doğal harikalar: 1. Kapadokya, 2. Ben’ esprisi yer alıyor.
Kampanyanın amacı, dinamik ve çağdaş bir yaşam tarzı sunup, tarihi toprakları, kültürü ve doğayı gençlerle buluşturmak. Projede tanıtılan mekânlar Kapadokya, Nemrut, Bodrum, Antalya, İstanbul, Efes gibi Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları...

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