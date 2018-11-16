Tanıtım işi tanıdığa verildi; Gaziantep Belediyesi'nde ihale 'çıkmazı'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Medya ve İletişim Bölümü çalışanı Ali Barlas’ın ortağı olduğu şirketin belediyeden ihale aldığı belirtildi. Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan’ın ihaleye ilişkin bilgi talebinde bulunmasından kısa süre sonra ihale iptal edildi.

Şencan daha ihale yapılmadan şirketin işi hazırladığını ve ihalenin teknik şartnamesinin Barlas tarafından hazırlandığını iddia etti.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde Ekim’de ihale skandalı yaşandı. Belediye 3 Ekim’de “2018/392869” numarasıyla “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Düzenlenebilir ve Mobil Kumandalı İnteraktif Sunum Uygulama Paketi Hizmet Alımı İşi” adlı ihaleyi açtı. İhalenin konusu özetle, “belediye çalışmalarının kablosuz kontrol teknolojisi ile interaktif olarak sunulabileceği bir platform sunum uygulama paketi” yapılması. CHPli Meclis üyesi Hasan Şencan 19 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ihaleyi sordu.

CİMER’den gelen yanıtta Ali Barlas’ın ortağı olduğu Xloop Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin ihaleye teklif sunduğu belirtilerek ihalenin iptal edildiği ifade edildi. Bunun üzerine ihalenin şirket tarafından alındığı ancak 26 Ekim’de iptal edildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet’e konuşan Hasan Şencan, CİMER başvurusu üzerine olay ortaya çıkınca Ali Barlas’ın ihaleyi iptal ettirdiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

“Ali Barlas belediyede aynı zamanda reklam müdürü. Kendisinin devlet memuru olmasına rağmen böyle bir ihalenin içinde olması hem ahlâki hem de hukuki açıdan doğru değil. İşi de zaten ocak ayında hazırlamaya başlamış. Bunun üzerine ihale şartnamesini de kendi yazmış ve şirketi de teklifi sunmuş. İhaleyi de zaten şirketi aldı. CİMER başvurumun ardından olay ortaya çıkınca yazı yazarak ihalenin iptal edilmesini sağladı. Sayıştay raporlarına göre büyükşehir belediyesi borç içinde yüzüyor. CHP meclis üyeleri olarak rantın önüne geçmek için tüm arkadaşlarımızla çaba sarfetmekteyiz.”

Ali Barlas'ın ise konuya ilişkin olarak kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktığı aktarıldı.