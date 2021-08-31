Tanıştıkları otobüsü gelin arabası yaptılar

Karabük’te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, eşi ile tanıştığı otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı.

Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan Ferhat Akkirpi, gelini evinden alarak konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

'Kendisi yolcumdu, son durağım oldu'

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, ''Severek yaptığımız baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz” dedi.