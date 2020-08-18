Tanınmamak için şapka ve gözlük takan kaymakam halkın arasına karıştı, Koronavirüs denetimi yaptı

Karaman'da Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini denetledi.

Koronavirüsle mücadelede ilçedeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi. Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir kişiyle sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve çevredekilerin tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.

Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, İclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürdü.

Hastanede hasta gibi gezen Şahin, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.