Tanımadıkları kişilerle kavga ettiler!

Edirne'de üniversite öğrencisi iki grup arasında çıkan kavgada 11 öğrenci gözaltına alındı. Kavgaya karışan kişilerin, birbirlerini tanımadıkları ve şikayetçi olmadıklarını söyledikleri öğrenildi.



Trakya Üniversitesi (TÜ) Güllapoğlu Yerleşkesi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki grup öğrenci arasında kavga çıktı. Aniden gelişen kavganın ardından olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kampüs içerisinde yeni bir olay çıkmaması için önlem aldı.

Polis yaptığı araştırmada, kavgaya karıştığını belirlediği 11 öğrenciyi gözaltına aldı.



İfadeleri alınmak için Cumhuriyet Karakolu'na götürülen öğrenciler burada, birbirlerini tanımadıklarını, kavgayı ayırmak için orada bulunduklarını ve kimseden şikayetçi olmadıklarını söylediler. Kavgada yaralanan öğrenci olmadığı, gözaltına alınan 11 öğrenciyle ilgili

soruşturmanın sürdüğü bildirildi. sürüyor.