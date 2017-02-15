Tanıl Bora Mülkiye'deki dersini bıraktı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 686 sayılı kanun hükmünde kararnamesiyle (KHK) yapılan ihraçların ardından yayıncı-yazar Tanıl Bora da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki dersini bıraktı. Bora, “Bu süreçte ders vermeyi içime sindiremedim” dedi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 15 yıldan bu yana yüksek lisans öğrencilerine Türkiye’de Siyasi Düşünceler dersi veren yayıncı-yazar Tanıl Bora da “içime sindiremedim” diyerek dersini kapattı.

Tanıl Bora “Arka arkaya gelen ihraçlar motivasyonumu düşürdü. Hem kendi kuşağımdan arkadaşlarımın ihraç edilmesi hem de bu dersi almış arkadaşlarımın etkilendiği süreçte ders ermeyi içime sindiremedim” dedi.