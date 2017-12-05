Tanık koltuğundaki Rıza Sarraf 

Türkiye'nin gündemine oturan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf'ın İran'a yönelik ambargonun delindiği gerekçesiyle açılan davada tanık olarak dinlenmesine devam ediliyor. Geçen haftadan bu yana devam eden davada dikkatler Sarraf'ın ifadelerini çevrilmiş durumda.

Dikkat çeken bir rahatlıkta ifade veren Rıza Sarraf ilk günden bu yana mahkeme heyetine karşı oldukça saygılı bir tutum içinde. Savcının sorularına "Evet efendim" ya da "Hayır efendim" şeklinde cevaplar veren Sarraf, zaman zaman savcının detay sorması üzerine de en ince ayrıntıya kadar kendisine sorulan konuları net ve tane tane anlattı. Sarraf, Yargıç Berman bir soru sorduğunda ona cevap verirken de "Sayın yargıcım" diye hitap etti.

Şemalar ile anlatım

Dava sırasında İranlıların petrol ve doğal gaz satışından elde edilen gelirini uluslararası ödemelerini yapmak için nasıl altın ticareti ve gıda ticareti görüntüsü altında bir metot tasarladıklarını iki farklı şema çizerek anlattı ve bu şemalar delil kapsamına alındı. Şemaları çizerken adeta bir öğretmen havasında konuyu anlattı ve bu şemaları takılmadan çizmesi ve sorulara verdiği net cevaplar salondakiler üzerinde Sarraf'ın avukatları tarafından davaya iyi hazırlandığı izlenimini doğurdu.

Duruşma salonu küçük geldi

Savcı Joon H. Kim de salonda bir köşeden davayı izliyor. ABD‘li bir adliye muhabiri gazeteci bunun "çok nadir" bir durum olduğunu söyledi.

Diğer yandan duruşmaları ABD'de yaşayan Türk vatandaşları da yakından takip ediyor. Gazetecilerle beraber sabah erken saatlerde güvenlik kontrolü ve sonrasında mahkeme salonundaki limitli yerlerden birini alabilmek için sıra bekliyorlar.

Yoğun ilgiden dolayı duruşma salonuna sığmayan gazeteci ve izlemek isteyen vatandaşlar iki ayrı salona yönlendiriliyor. Davanın görüldüğü salonda yer bulamamdıkları taktirde burada canlı yayında davayı izleyebiliyorlar.

Mahkemeye akredite ABD‘li adliye muhabirleri dışında diğer yabancı gazetecilerin telefon ve diğer elektronik eşyalarını güvenliğe teslim etmesi gerekiyor.

Sarraf kimsenin yüzüne bakmıyor

Sarraf salona gelirken ve salondan ayrılırken kimsenin yüzüne bakmamaya çalıştı. Ne Hakan Atilla'nın ne de izleyici bölümündekilerin, bakışlarını önüne veya karşıya yöneltti.

Yerinde oturup soruları yanıtlarken ise sanki boşluğa bakıyordu ve yüzü ifadesiz bir hal alıyordu.

Mahkum kıyafetini çıkarma izni

İlk gün duruşmaya mahkum kıyafeti benzeri bir kıyafetle çıkan Rıza Sarraf'a hakim ikinci günden itibaren sivil kıyafet giyme izni verdi. Sarraf o günden bu yana siyah ceket, beyaz gömlek ve kanvas bir pantolonla duruşmalara katıldı. Hafif kirli bir sakalı olduğu göze çarpan Sarraf'ın açıklamaları zaman zaman salonda gülüşmelere neden oldu. Çünkü rüşvet amaçlı ödediğini söylediği paralar dahil her konuda çok rahat cevaplar verdi.

Mahkemede şu an FBI tutuklaması altında olduğunu söyleyen Rıza Sarraf'ın tavırları rahat görünüyor.

Telefon görüşmelerinin de tapeleri tek tek dinletilirken, daha önce dinlemiş olduğu halde, sanki ilk kez dinliyormuş gibi dinledi ve en detaylı sorulara net cevaplar verdi. Aynı soru birkaç kez farklı zamanlarda sorulmuş olsa dahi aynı netlikte tüm soruları yanıtladı.

Jüri üyesi uyuya kaldı

Davayı izleyen gazeteciler için Sarraf'ın itirafları heyecanlı bir atmosfer yarattı ancak en azından bir jüri üyesi için bunun geçerli olmadığını gördük. Bu üyenin uyuya kalması mahkeme salonunda renkli anlar yaşanmasına neden oldu.

Dava devam ediyor

İddia makamının Sarraf'ı sorgulaması tamamladı ve savunma makamı çapraz sorguya geçti.

Savunma makamının çapraz sorgusu bittikten sonra ise bir FBI ajanı ve ABD hazine bakanlığı yetkilisinin dinlenmesine geçilecek. Davaları hızlı bir şekilde bitirmesi ile ünlünen hakimin, bu davayı da Noel öncesi sonlandırması bekleniyor.

Seda Sezer Bilen / New York

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