Tanık Başçavuş: Komutanım engellemese, darbeci albayı vuracaktım

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - KONYA\'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bölge Jandarma Komutanlığı\'nda nöbetçi amir olarak görev yapan Kıdemli Başçavuş Sait Koç, tanık olarak 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ifade verdi. İfadesinde darbe gecesi tutuklanan Bölge Jandarma Komutanı Kurmay Başkanı eski Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu\'nu vurmak için giderken, bir komutanının kendisini tutup \'Her şeyi yasaya uygun şekilde yapacağız, Birazdan polisler gelip, komutanı gözaltına alacaklar\'\' demesine üzerine bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

Darbe günü Konya Bölge Jandarma Komutanlığı\'nda nöbetçi amir olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Sait Koç, tanık olarak dinlendiği mahkemede o gün komutanlıkta yaşananları anlattı. 2011 yılından itibaren Konya Bölge Jandarma Komutanlığı\'nda görev yaptığını hatırlatan Koç, şu an Ankara\'da tutuklu bulunan Yüzbaşı Münir Işık\'ın, o gün saat 17.45 sıralarında Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu imzalı yazılı görev belgesiyle sivil plakalı araçla gelip, Ankara iline görevlendirildiklerini ve kurmay başkanının emri ile 2 Mp5 makinalı tabanca şarjör ve mühimmat istediğini, kendisinin de envantere kayıtlı malzemeyi bu şekilde veremeyeceğini söyleyip, vermediğini belirtti. Koç, Yüzbaşı Işık\'ın daha sonra başka bir yerden 2 adet akrep olarak bilinen MPK silah ve mühimmatları araca yükleyip çıkış yaptığını ve bu durumu da Hareket Merkezi\'ndeki nöbetçi amire bildirerek \'asayiş ceridesi\' diye adlandırılan dijital sisteme kayıt ettirdiğini söyledi.

\'SIKIYÖNETİM İLANINI\' JANDARMA KOMUTANLIKLARINA GÖNDERMEMİŞ

Kıdemli Başçavuş Sait Koç, ifadesinde saat 22.00 sıralarında komutanlığa \'Sıkıyönetim ilanı\' geldiğini ve bunu kendilerine bağlı il jandarma komutanlıklarına bildirmediğini belirterek şöyle dedi:

\"15 Temmuz akşamı saat 22.00’de haber merkezine gelen sıkıyönetim mesajlarını gördükten sonra, mesajların Konya ve diğer 5 ilin Jandarma Komutanlıklarına gönderilmesine izin vermedim. Ankara’dan bir albay ile bir yarbay beni arayarak hakaretler etti. Mesajları diğer illere iletmemi istediler. Buna rağmen mesajları iletmedim.\'\'

\'BÖLGE KOMUTANI OLARAK ATANMIŞ MIYIM?\'

Sıkıyönetim ilanını hakkında Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu\'na bilgi verdiğini belirten Koç şunları anlattı:

\'\'Kurmay Başkanı Mustafa Sakaoğlu bölge komutanlığı hizmet binası ana giriş kapısında karşılayınca \'ben bölge komutanı olarak atanmış mıyım?\' diye bana sorunca, ben de \'evet komutanım\' dedim. Bu esnada Hareket Merkezi\'ne çıkarken ben mesajın içeriğini kendisine okumamıştım. Mesajı kendisine okumadan darbe kalkışması sonrasında bölge komutanı olarak görevlendirileceğini bildiği yönünde herhangi bir şüphem yoktur.\'\'

\'EMRİNİ DİNLEMEDİĞİM İÇİN BANA TABANCA DOĞRULTTU\'

Koç, daha sonra Sakaoğlu\'nun silahlı askerlerle Ankara Caddesi\'ni kapatması emrini verdiğini ileri sürerek şöyle devam etti:

\'\'Kurmay Başkanı Albay Mustafa Sakaoğlu, silahlı ve tam teçhizatlı askerlerle Ankara Caddesi\'ni trafiğe kapatılmasını emretti. Bütün izindeki askerlerin çağrılmasını istedikten sonra emirlerini yerine getirmeyenleri sıkıyönetim mahkemelerinde yargılatacağını söyledi. Sakaoğlu, emrini dinlemediğim için bana tabancasını doğrulttu. Bana \'Emirlerimi yerine getir, seni sivil kıyafetle kapı önüne koyar pazarda simit sattırırım\' dedi. Ben de kanunsuz hiçbir emri yerine getirmeyeceğimi belirterek odasından çıktım. Etrafındakilere emirler yağdıran Sakaoğlu, araçların hazırlanmasını, silahlı askerlerle birlikte Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye gidileceği emrini verdi. Aynı zamanda 3\'ncü Ana Jet Üs Komutanlığını arayan Sakaoğlu, kentteki bütün askeri birliklerin darbe kalkışmasına katılması organize etmeye çalıştı.\"

\'KAPILARI KİLİTLEYİP ANAHTARLARI TUVALETE ATTIM\'

Mustafa Sakaoğlu\'nun emirlerini dinlemediğini belirten Koç, \'\'Birlikteki askerleri koğuş ve gazinolara toplayarak dışarı çıkmamaları için kapıları üzerlerine kilitledim. 200 silah ve 15 bin mermi ile el bombalarının bulunduğu mühimmat depolarının da kapılarını kilitleyip, 31 aracın anahtarıyla birlikte tüm anahtarları tuvalet giderine attım. 4 aracın lastiklerini de keserek patlattım.\'\'

\'HAİNİ ORADA ÖLDÜRECEKTİM\'

O gece darbe girişiminde bulunan Mustafa Sakaoğlu\'nu öldürmeyi planladığını da söyleyen Koç, ifadesinde şöyle dedi:

“Mühimmat depolarının kilitlerini yok ettikten sonra tabancamı çıkartıp, bu emirleri veren Albay Mustafa Sakaoğlu\'nu vurmak için giderken, sürekli Emniyet Müdürlüğü ile irtibat halinde olan bir komutanım beni tutup, \'Her şeyi yasaya uygun şekilde yapacağız, Birazdan Emniyet Müdürlüğü\'nden polisler gelip, komutanı gözaltına alacaklar\'\' deyip beni durdurması üzerine bu kararımdan vazgeçtim. Bana verilen emiri dinleyerek silahımı belime taktım. Komutanım önüme geçmeseydi, haini orada öldürecektim.”

Koç’un Mustafa Sakaoğlu\'nu öldürmeye gittiği an ve mühimmat depolarını kilitlediği anları gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin de mahkeme dosyasına konulduğu belirtildi.

Eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş, 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi\'yi silah çekerek Akıncı Üssü\'ne götürdüğü iddiasıyla Ankara\'da tutuklanmıştı. Darbe girişiminin ardında da Konya Bölge Jandarma Komutanlığı kapatıldı.

