“Tanıdığımın aşıdan sonra testisleri şişmiş” demişti; Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci, Nicki Minaj’a yanıt verdi

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ABD’de şarkıcı Nicki Minaj’ın bir tanıdığının Koronavirüs aşısı olduktan sonra “testislerinin şiştiği” iddiasına Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci’den yanıt geldi.

Koronavirüs aşısı olmadığı için New York’ta düzenlenen Met Gala’ya katılamayan Rapçi Nicki Minaj, aşı olmama kararını Twitter’dan şöyle açıklamıştı:

Trinidad’daki kuzenim aşı olmuyor çünkü arkadaşı olmuş ve iktidarsızlığa neden olmuş. Testisleri şişmiş. Evlenmesine haftalar kalmış ve şimdi kız arkadaşı düğünü iptal etmiş”

Minaj’ın tepki çeken açıklamaları ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Fauci’ye de soruldu. Aşıların iktidarsızlık gibi sorular yaratabileceğine dair kanıt olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Fauci “Buna yanıtım açık bir hayır. Bunun yaşanacağına dair bir kanıt yok ve gerçekleşebilmesi için fiziki bir neden de yok” dedi.

Fauci, Minaj’ın tweetiyle ilgili “Bir anekdot dışında herhangi bir temeli olmayan bilgileri yaymadan önce düşünmeli, bilim bu değil” dedi.