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Yaşam

TANIA MARIA SİDE'DE KONSER VERECEK SİDE (A.A)

20 Ağustos 2010 13:56

-TANIA MARIA SİDE'DE KONSER VERECEK SİDE (A.A) - 20.08.2010 - ''Cazın divası'' olarak da adlandırılan Tania Maria, Side 10. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bir konser verecek. 10'uncu Side Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak olan Tania Maria, 28 Ağustos gecesi Apollon Tapınağı önünde, Side'de tatillerini sürdüren yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşatacak.  36 yıllık müzik kariyerinde 25 albüme imza atan Brezilyalı şarkıcı, bir kez de caz kategorisinde Grammy müzik ödüllerine aday gösterildi. Sanatçı, dünyanın dört bir yanındaki caz festivallerinde konser verdi.

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