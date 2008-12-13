Tan'ı 'Anadolu Ateşi' sardı

Evlilik planları yaparken Bürgüzar Korel’le yollarını ayıran Tan Sağtürk’ün Anadolu Ateşi grubundan yabancı uyruklu bir dansçıyla birlikte olduğu söyleniyor.



Eski sevgilisi Bergüzar Korel, geçen ay eşi Gizem Soysaldı’dan boşanan Halit Ergenç’le Paris’te arkadaş grubuyla tatil yaparken, Tan Sağtürk’ün de bayram tatilini Dubai’de geçirdiği ortaya çıktı. Ünlü balet Sağtürk’ün, Kanadalı sirk grubu Cirquee Du Soleil’in gösterisi ve Dubaili bir işadamıyla evlenen eski asistanını ziyaret etmek için bu ülkeye gittiği öğrenildi.



Geçen aylarda herkesin evlilik tarihini açıklamasını beklediği sırada Bergüzar Korel’le yollarını ayıran Sağtürk’ün bir süredir Anadolu Ateşi grubundan yabancı uyruklu bir dansçıyla birlikte olduğunu konuşuluyor.





