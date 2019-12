Tangonun kalbi sahnede atacak

Romantik müzik tangonun büyülü notaları, Başkentte 7 sanatçının yer alacağı konserle sahneye taşınacak. Tangonun sembolü haline gelen ve eski bir enstrüman olan bandoneonun da müziğe renk katacağı konser, 14 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.



"Bozok Kuartet ve Piazzolla" başlıklı konserde, tangonun Arjantinli ustası Astor Piazzolla'nın eserleri yorumlanacak. Konserde, tahminen 1845 yıllarında icat edilen ve Almanya kökenli tuşlu ve körüklü "koncertinas" isimli enstrümanlar ailesinin üyesi olan bandoneon, sanatçı Tolga Salman'ın yorumuyla sahneye gelecek.



Yıllardır Ankara Devlet Opera ve Balesinde başkemancılık görevini üstlenen usta sanatçı Tayfun Bozok'un önderliğinde bir araya gelen toplulukta, sanatçının yanı sıra, eşi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası birinci keman sanatçılarından Derya Bozok, viyola sanatçısı Selim Öğüt, viyolonselci Köklü Yiğit Tan ile piyanist Orçun Orçunsel, Astor Piazzola'nın eserlerini seslendirecek.



Devlet Resim ve Heykel Müzesinin ev sahipliği yapacağı konser, saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.



Tango onunla can buldu



Arjantinli bandoneon ustası Astor Pantaleon Piazzolla, 11 Mart 1921'de Buenos Aires'e 400 kilometre uzaklıkta bulunan ve Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da dünyaya geldi.



Piazzolla'nın ailesi, o henüz 2 yaşındayken New York'a yerleşti ve 1937 yılına kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası berber olan Piazzolla, fakir bir muhitte büyümesine rağmen müziğiyle kendini bu yaşamdan kurtardı.



Astor Piazzolla, 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı. Sanatçı, 1934 yılında tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.



Takvimler 1954 yılını gösterirken, eğitim için bursla Paris'e giden Astor Piazzolla, burada ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Sanatçı, yaklaşık 1 yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı.



O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenleyen Piazzolla, Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başlayan Piazzolla, Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle konserler verdi.



Tango müziğinin en büyük ustalarından olan sanatçı, 100'den fazla kayıt yaparken, aynı zamanda da dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun bandoneon konçertolarını yorumladı.

Romantik tango müziğinin dünya üzerindeki en başarılı yorumcu ve bestecilerinden olan Astor Piazzolla, 4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te arkasında sayısız ölümsüz eser bırakarak hayata gözlerini yumdu.



