Tangonun en iyi çifti





T24- Buenos Aires’te önceki gece sona eren Dünya Tango Şampiyonası’nda birincilik ödülü Kolombiyalı çift Diego Benavidez Hernandez ve Natasha Agudelo Arboleda’ya gitti. İkili, ülkelerine bu ödülü götüren ilk dansçılar oldu.











Farklı ülkelerden 400 çiftin katıldığı şampiyonada birinci gelerek 7 bin 500 dolarlık ödülün de sahibi olan Hernandez ve Arboleda sevinçlerini, “Bu bir rüya. Başarabileceğinizi düşünüyorsunuz ama bu, gerçekten olabileceğinin kanıtı” sözleriyle ifade etti. Yarışmanın ikincisi Venezuelalı ikili, üçüncüsüyse ABD’li dansçılar oldu.