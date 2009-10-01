Tango da Dünya kültür mirası

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Arjantin kökenli tango dansı ve müziğini dünya kültürünün bir parçası ilan etti. UNESCO'nun 24 üyeli Hükümetler Arası Kültürel Miras Komitesi, tango dansı ve müziğini, insanlık için koruma altına alınmaya değer gelenekler arasına aldı.Arjantin'in özerk kenti Buenos Aires'in Kültür Bakanı Hernan Lombardi, UNESCO'nun, 1800'lü yılların sonunda Buenos Aires'te bir dans türü olarak ortaya çıkan tangoyu listeye alma kararından çok gurur duyduklarını belirtti.Tangonun doğduğu yerler olan Arjantin ve Uruguay bu karar sonucunda dansın korunması için özel bir fon alabilecek. Özerk şehir, Buenos Aires'in Kültür Bakanı Hernan Lombardi ise bu karar sonucunda çok gururlu olduklarını, bu kararın dünyadaki tango geleneğini yaymaya yardımcı olmasını ümid ettiklerini söyledi. Ayrıca Lombardi "Tango yönünü tutkuya çevirmiş bir dans." dedi.Avrupa, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de popüler olan tangonun doğuşu Buenos Aires ve Uruguay Montevideo'da 1800'lü yıllara rastlıyor.Arjantin ve Uruguay'ın arası ünlü tango şarkıcısı Carlos Gardel'in doğum yeri tartışmaları yüzünden uzun süredir açıktı. İki ülke bu tartışmaları geçen yıl bir kenara bıraktı ve tangoyu Unesco'nun "insanlığın somut olmayan kültürel mirası" listesine dahil ettirebilmek için güçlerini birleştirdi.