Tangasıyla yakalandı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan ünlü modacı Cemil İpekçi, Kumbahçe Halk Plajı'nda tangasıyla ve yanında erkek arkadaşıyla güneşlenirken gazetecilere yakalandı. Fotoğrafının çekilmesine kızan İpekçi, “Siz kim oluyorsunuz da fotoğraflarımı çekiyorsunuz? Buna hakkınız yok” diyerek tepki gösterdi. Rahatsız olan İpekçi sinirli bir şekilde plajdan ayrıldı.



9 günlük tatilde tatilcilerin akınına uğrayan Kumbahçe Halk Plajı'nda çekim yapan gazeteciler, erkek arkadaşlarıyla güneşlenen modacı Cemil İpekçi'yle tesadüfen karşılaşıp fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarının çekildiğini farkeden İpekçi çılgına dönerek, 150 metre mesafeden el kol işaretleriyle yanına çağırdığı gazetecilere bağırmaya başladı. Tanga giydiği ve şık takılar taktığı görülen İpekçi, şunları söyledi: “Ekim ayında ilk kez tatile geldim. Ancak karşımda görmek istemediğim insanlar var. Kamuya açık alanda diye çekim yapabilirsiniz. Ancak fotoğraflarımız çekilmesin diye bizler kafeste mi yaşayacağız? Sokağa da mı çıkmayalım? Kamuya açık alanda başbakanı çekebilirsiniz, ama iznim olmadan benim fotoğrafımı çekemezsiz. Siz kim oluyorsunuz da fotoğrafımı çekiyorsunuz. Buna hakkınız yok. Yaptığınız hoş bir şey değil. Sizin yaptığımızın tercümesi, ‘Tanınmış kişiler kamuya çıkmasınlar evde kalsınlar. Yoksa biz sizin fotoğraflarınızı çekeriz.’ Ben ki basına çok açık ve rahat bir kişi olarak, fotoğraflarımın çekilmesini istemiyorum. Her şeyin bir yeri ve zamanı var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle çekim usulü yok.”



Cemil İpekçi, kendisini görüntüleyen gazetecilerin fotoğraflarını da çekti.



‘Beach cluba gitsin’



İpekçi’yi asıl kızdıran şeyin ‘yardımcım’ diyerek çevresindekilere tanıttığı, yeni erkek arkadaşı ile görüntülenmek olduğu iddia edildi. İpekçi’nin muhabirlere yönelik sert üslubunu ise bazı yerli tatilciler tepki ile karşıladı. Tatilcilerden biri, “Cemil bey halkın içerisinde denize girip güneşleniyorsa, halkın fotoğrafları nasıl çekiliyorsa onun da fotoğrafları çekilir. Yok eğer rahatsız olduysa Bodrum’da 20 den fazla özel beach clup var, gitsin orada güneşlensin” dedi.



Tatilcilerin de tepki gören Cemil İpekçi, yanındaki erkek arkadaşlarını uzaklaştırdıktan sonra üzerini giyip bir kadın arkadaşıyla plajdan ayrılarak Çarşı Mahallesi'ndeki evine döndü. Daha sonra Kaymakam Abdullah Kalkan ile İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Özden'i arayan İpekçi gazetecilerden şikayetçi oldu. İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Özden, gazetecileri arayarak tartışma ile ilgili bilgi aldı. Özden, gazetecilere kamuya açık alanda normal olarak görevlerini yapabileceklerini çalışmalarını sürdürebileceklerini söyledi.



