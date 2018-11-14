"Tanga da giyerim, namaz da kılarım"

Şarkıcı Hatice, sosyal medyada bikinili fotoğraflarını paylaşmasıyla ilgili eleştirilere cevap verdi. Mesleği gereği sosyal medyada paylaşımlar yaptığını kaydeden Hatice, günde 5 vakit namaz da kıldığını belirterek, "Ben mayomu da giyeceğim, mayokinimi de giyeceğim, tangamı da giyeceğim. Ben şov dünyasındayım. Yeri gelecek şovumu yapacağım. İbadetlerim Allah ile benim aramda" dedi.

2. Sayfa isimli magazin programında konuşan Hatice, şunları söyledi:

"Sabah 06.00’da kalkıyorum. İnsanlar bana ‘ünlüsünüz neden bu kadar erken kalkıyorsunuz’ diyorlar. Ben herkese ‘namaz kılıyorum’ diyemem. Ben inanılmaz inançlı bir insanım. Erken kalkıyorum çünkü beş vakit namaz kılıyorum.

"Babamın evinde de uzun etekler giyen bir insan değildim"

"Evimde çok başkayım. Babamın evinde de uzun etekler giyen bir insan değildim. Ben mayomu da giyeceğim, mayokinimi de giyeceğim, tangamı da giyeceğim. Haber olsun diye çekmedim. Herkes yediğini içtiğini paylaşıyor. Instagram bunun için değil mi? Her gün spor yapıyorum. Spor salonundan fotoğraf paylaşıyorum ‘bıktık’ diyorlar. Bu insanlara ne yapsam yaranacağım?

"Ben şov dünyasındayım. Yeri gelecek şovumu yapacağım. İbadetlerim Allah ile benim aramda."