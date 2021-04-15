Tanesi 80 liralık karpuz, dilimle satılıyor!

Sezonun ilk karpuzu pazar tezgâhına yüksek fiyatla girdi. Kilosu 8 liradan satılan, tanesi 80 TL'yi bulan karpuz, tüketicinin isteği üzerine 15 TL'lik dilimlerle satılmaya başlandı.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinden karpuz tezgaha çıktı. İran karpuzu olarak pazardaki yerini alan karpuzun fiyatı ise cep yaktı. Kilosu 8 TL'den satışa sunulan karpuzdan almak isteyenler, ortalama 60-80 TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.



Bu parayı vermek istemeyenler sık sık "Dilimle satılıyor mu, yarısını alabilir miyiz?" diye sorunca Antalya'daki semt pazarcısı Arda Ünal, karpuzu alınabilir ölçülerde keserek satışa sundu. Bazılarını ikiye bölen, bazılarını ise çeyrek dilimler halinde kesen Arda Ünal, karpuzları streç filmle sarıp, dilimini 15-20 TL'den tüketiciye satmaya başladı.

Çocukluğundan bu yana karpuz işiyle ilgilendiğini anlatan Ünal, İran karpuzunun kilosunun 8 TL'den satıldığını belirtti. İran karpuzunun bir tanesinin 8-10 kilo geldiğini kaydeden Ünal, "Biz de bu şekilde satamayınca dilimlere ayırdık. Müşteri daha rahat alabiliyor. Bir çeyrek 15 TL, yarım olursa 25-30 arası satılıyor. Talep görüyor. Gün içinde 100 çeyrek satıyorum" dedi. (DHA)