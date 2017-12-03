Taner Yıldız: Türkiye, İran’a uygulanan ambargoyu delmedi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, gündemde olan Reza Zarrab davası ile ilgili olarak, Türkiye’nin İran\'a uygulanan ambargoyu delmediğini söyledi. Yıldız, “Avrupa’da ise birçok ülkede ambargo delindi ve Avrupa bankaları bu nedenle ceza aldı” dedi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, AK Parti İlçe Teşkilatının olağan genel kurul toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Biz ambargoyu delmedik. O zamanlar görevde olan bir kardeşiniz olarak söylüyorum, onlarca ülke İran’dan doğal gaz ve petrol aldı. İran’da üretilen petrolün yüzde 23’ünü Çin aldı. Japonya yüzde 17, Fransa yüzde 7 oranında petrol alımı yaparken, Türkiye de petrolün yüzde 7’sini aldı. Biz ambargoyu delmedik, kural neyse onu uyguladık. Ambargoyu delmiş olan İsviçre’den 3, Fransa’dan 2, Almanya ve İtalya’dan da birer banka var. Birine 3.5 milyar dolar, diğerine 400 milyon dolar, bir başkasına da 2 milyar dolar ceza geldi. Ama bu dava görülürken o ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla alakalı bir şey duydunuz mu? Yok. O zaman bu işte bir numara var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. \'Bu konular için bizden herhangi bir evrak talep edilmedi. Biz de bir evrak göndermedik\' diye. İsterse gönderecekler. Peki niçin siz bu ülkenin siyasi konularını, ekonomik bir problemle alakalı. onun gerekçesi haline getiriyorsunuz\" dedi.

Yıldız, “15 Temmuz’da darbe hareketiyle bu ülkenin fiziğini, kimyasını bozmayı başaramadınız, şimdi mi başarmak istiyorsunuz? Biz ona yenilmedik, buna mı yenileceğiz?” diye konuştu.



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