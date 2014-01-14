T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Taner Yıldız: Petrol bulsak da söylemeyiz

Taner Yıldız: Biz şu anda İran’dan daha fazla Irak'tan petrol ithal ediyoruz

14 Ocak 2014 13:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Çalışkan 1 kuyusunda petrol bulsak bile seçimde istismar edilmemesi için bunu kamuoyuyla paylaşmayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yıldız, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye başlayan petrol akışıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak istikrar vaat ediyoruz, bu boru hattının işleyeceğini söylüyoruz. Bütün doğalgaz boru hatlarının Türkiye’deki istikrardan nasibini alacağını söylüyoruz. Iraklı kardeşlerimizin aralarındaki problemlerini çözmelerini tavsiye ediyoruz. Biz anayasaya aykırı iş yapmayız. Irak’ın bütünlüğü ve egemenliğiyle alakalı bir konuda farklı bir şey düşünmeyiz.

Petrol gelirse aktarırız. Oradan olmayan petrolü aktaramayız. Bu Iraklı kardeşlerimizin iç problemi eğer Irak’ın kuzeyinde ya da güneyinde petrol çıkarılacak ve dünya piyasalarına sunulacaksa bunun en güvenli yolu Türkiye. Biz şu anda İran’dan daha fazla petrol ithal ediyoruz Irak’tan. Iraklı kardeşlerimizin de bu noktaları gözden kaçırmayacaklarını düşünüyorum.

Bu yapılan işin kimlere yarayıp kimlere yaramayacağını iyi tespit edin. Bu Irak ve Türkiye’nin işine yarar. Bu sözleşmelerin gecikiyor olmasını sadece Irak ve Türkiye diye düşünmeyin.

Çalışkan 1 dediğimiz ve TPAO'ya ait olan kuyuda sorulmadıkça, 'petrol bulundu' diye bir cümle kullanmıyorum. Hatta şöyle bir karar aldım, arkadaşlarımla da paylaştım. Seçimde istismar edilmemesi için petrol bulsak bile bunu kamuoyuyla paylaşmayalım dedim. Buranın rezervi tam tespit edilebilmiş değil."

 

ETİKETLER

taner yıldızpetrol bulsaksöylemeyizkuzey ırakiran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24