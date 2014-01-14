Taner Yıldız: Petrol bulsak da söylemeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Çalışkan 1 kuyusunda petrol bulsak bile seçimde istismar edilmemesi için bunu kamuoyuyla paylaşmayacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yıldız, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye başlayan petrol akışıyla ilgili şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak istikrar vaat ediyoruz, bu boru hattının işleyeceğini söylüyoruz. Bütün doğalgaz boru hatlarının Türkiye’deki istikrardan nasibini alacağını söylüyoruz. Iraklı kardeşlerimizin aralarındaki problemlerini çözmelerini tavsiye ediyoruz. Biz anayasaya aykırı iş yapmayız. Irak’ın bütünlüğü ve egemenliğiyle alakalı bir konuda farklı bir şey düşünmeyiz.

Petrol gelirse aktarırız. Oradan olmayan petrolü aktaramayız. Bu Iraklı kardeşlerimizin iç problemi eğer Irak’ın kuzeyinde ya da güneyinde petrol çıkarılacak ve dünya piyasalarına sunulacaksa bunun en güvenli yolu Türkiye. Biz şu anda İran’dan daha fazla petrol ithal ediyoruz Irak’tan. Iraklı kardeşlerimizin de bu noktaları gözden kaçırmayacaklarını düşünüyorum.

Bu yapılan işin kimlere yarayıp kimlere yaramayacağını iyi tespit edin. Bu Irak ve Türkiye’nin işine yarar. Bu sözleşmelerin gecikiyor olmasını sadece Irak ve Türkiye diye düşünmeyin.

Çalışkan 1 dediğimiz ve TPAO'ya ait olan kuyuda sorulmadıkça, 'petrol bulundu' diye bir cümle kullanmıyorum. Hatta şöyle bir karar aldım, arkadaşlarımla da paylaştım. Seçimde istismar edilmemesi için petrol bulsak bile bunu kamuoyuyla paylaşmayalım dedim. Buranın rezervi tam tespit edilebilmiş değil."