Taner Yıldız: Diyarbakır Belediyesi'nin tutumunu ibretle izliyorum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Siyasi istikrarın bozulmasına çalışmak, birçok Türkiye 'nin gelişmesini istemeyen ülkelerin ekmeğine yağ sürmektedir" dedi.

Bakan Yıldız, Güneydoğu'daki belediyelerin elektrik borçları ile ilgili "Borcu yapılandırmak ayrı şey, inkar etmek ayrı şey. Diyarbakır Belediyesi'nin tutumunu ibretle izliyorum" derken, borçlu yerel yönetimlerin borçlarını ödemesini istedi.

Oktay Ensari ve Zafer Barış’ın DHA’da yer alan haberine göre, Bakan Taner Yıldız, Basın, Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Yerel ve Bölgesel Medya ile Buluşma etkinliğine katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, toplantı sonuna doğru Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini cep telefonuyla araması üzerine toplantıya bir süre ara verdi. AK Parti Diyarbakır il kongresine uçakla giden Davutoğlu'nun Yıldız'dan Diyarbakır Belediyesi ile Dedaş şirketi arasındaki elektrik borcuyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi. Taner Yıldız, Kayseri'de Bölgesel ve Yerel yayın yapan medya mensuplarına yaptığı konuşmada, şöyle dedi:

"Özellikle doğru, dürüst ve objektif haber yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kamuoyunda birçok olayın duyurulmasında sizlerin büyük payı var. Biz son 12 yıllık AK Parti hükümetlerimizle beraber, siyasetin belli bir seviyeye gelmesi için çalışıyoruz. Medyada da böyle bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki bilginin doğruluğu, haberin doğruluğu konusunda bir şüphe çağı yaşıyoruz. Sınırsız bir erişimin aslında özgürlük olarak görüldüğü bir zamandayız. Ülkemizde devlet yapısına paralel bir yapı kuranların da kendilerinde böyle bir hak olarak gördüklerini yaşadık. Yapılan haberlerle, haberlere atılan sansasyonel başlıklar, bir tweetle insanlar, bambaşka konulara yönlendirilebiliyorlar. Birçok hadisede bunu gördük. Tabii ki görevlerini doğru ve dürüst yapan gazeteci arkadaşlarımızı tenzih ediyoruz. Ama bunları yaşadık. Gezi olaylarında ve bazı başka olaylarda gördük. Her zaman siyasetin kendine çeki düzen vermesi gerektiği gibi, medyanın da kendini kontrol etmeli ve çeki düzen vermeli diye düşünüyorum. Geçmişte medyanın kendini çok güçlü olarak gösterdiği dönemler oldu. Yeni Türkiye'de bütün yönleriyle kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Genel seçimler yaklaşıyor. Bu dönemde de en çok yorulanlardan birisi de siz medya çalışanları olacak. O yüzden ben her birinizle kazasız belasız bir görev dönemi diliyorum.”

Bakan Taner Yıldız, Türkiye'nin temel büyüklükleri itibarıyla dünyanın yüzde 1.5 oranına tekabül ettiğini anlatırken enerji politikaları konusunda Türkiye'nin son derece tutarlı, büyüme rakamları itibarıyla da dünyada ikinci sırada olduğunu anlattı. Bakan Yıldız, şöyle devam etti:

"Hangi ülkeye gidersek gidelim, Türkiye'nin başarısı soruluyor. Bizim başarımızın altında siyasi istikrar var. Türkiye'nin coğrafyası çok avantajlı. Siyasi olarak da bizler coğrafyamızın avantajlarımızı kullanıyoruz. Biz özellikle geliştirdiğimiz projelerle dünyada çok ses getiren bir yapıya da sahibiz. Avrupa Birliği her ne kadar enerji faslını açmasalar da bizler doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kuzey Irak Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin çok iyi irdelenmesi lazım. Türkiye'nin hemen güneyinde Irak ve Suriye'de pek çok sıkıntılar olsa da Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. Siyasi istikrarın bozulmasına çalışmak, birçok Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ülkelerin ekmeğine yağ sürmektedir. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ülkeler vardır ve bu normaldir. 2023 yılında Türkiye, şu anki bulunduğu noktadan çok ileride olması lazım. O yüzden her birimiz, yoğun çaba sarf ederek yol kat etmemiz lazım."

‘Borç yapılandırmak ayrı, inkâr etmek ayrı’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, bir gazetecinin Güneydoğu'daki belediyelerle DEDAŞ arasındaki elektrik borcu tartışmalarıyla ilgili soruya, "Borcu yapılandırmak ayrı şey, inkar etmek ayrı şey" dedi. Yıldız, hiç kimsenin elektriksiz kalmasını istemediklerini ancak, yönetimlerin ödemeyle ilgili isteklerini ortaya koymasını isterken şöyle devam etti:

"Diyarbakır Belediyesi'nin tutumunu ibretle izliyorum. Batman Belediyesi, ödemeyle ilgili planını sundu ve kabul edildi. Aynı siyasi görüşe sahip olmasına rağmen Diyarbakır Belediyesi başka bir yol seçiyor. Diyarbakır Belediyesi, 'Ben bizden önceki borçları kabul etmiyoruz, bizim dönemimizdeki borçları öderiz' diyor. Halbuki kamu hizmetinde devamlılık esastır ve borçlarda da bu böyledir. Belediyenin geçmiş borçlarını kabul etmemek diye bir şey olmaz. elektrik şirketinin 256 milyon TL civarında alacağı var. Borcu yapılandırmak ayrı, inkar etmek ayrı. Orada binaların önünü kazdılar. Belediye bu konuda haklı olabilir ama hizmetin sürmesi gerekir. Biz 13 milyar dolarlık özelleştirme gelirimizi aldık ve 77 milyon vatandaşımıza dağıttık. Ödemek isteyenler, ödeme planlarını sunacak, şirket oturacak onlarla anlaşma yapacak. Ama 'Benim hiçbir borcum yok, ödemeyeceğim' derse, biz Edirne'den Kars'a 77 milyon vatandaşın hakkını yemek olur. Diyarbakır'daki durumdan biz de rahatsızız."

Suudi kralının ölümü petrol fiyatlarını etkilemedi

Bakan Taner Yıldız, bir soru üzerine Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ölümü ardından petrol fiyatlarında bir dalgalanma olmadığını, dünyadaki petrol fiyatlarının 2 dolar daha düştüğünü anlattı. Yıldız, "Şu anda petrol fiyatları 48 dolarlar civarında. Bu artabilir de düşebilir de" dedi.

Yıldız, kayıp-kaçakla ilgili tüketicilerin aldığı mahkeme kararlarıyla ödeme yapılıp yapılmayacağı yolundaki bir başka soruya da, ''Kayıp-kaçakla alakalı bir kanun tasarısı gündeme getireceğiz. Bu davalarda bireysel başvuruya göre karar veriliyor" yanıtını verdi.