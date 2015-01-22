Diyarbakır mahkeme kararıyla elektriğe kavuştu

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (DİSKİ) ait atık su arıtma tesisinin borcu nedeniyle elektriğini kesmesinin ardından, iki kurum arasında yaşanan gerginlik sürüyor.



DİSKİ ekiplerince DEDAŞ hizmet binasının önündeki yol, herhangi bir bildirimde bulunulmadan kanalizasyon çalışması için iş makinalarıyla kazıldı.



Çalışma nedeniyle DEDAŞ hizmet binasına personel, vatandaşlar ve araçlar bir süre giriş çıkış yapamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "Bu kentte haksız ve hukuksuz bir şekilde susuz bırakanlara bu şehri dar ederiz" dedi.



Akşam saatlerinde ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine mahkeme, elektrik kesintilerine karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.