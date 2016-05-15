Taner Tolga Tarlacı'ya 'taciz'den para cezası

Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, Instagram hesabı üzerinden yapımcı Acun Ilıcalı’yı taciz ettiği gerekçesiyle 4 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, geçtiğimiz yıl, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’ya sosyal paylaşım sitesi İnstagram üzerinden, “soyguncu, hırsız, şerefsiz” dediği gerekçesiyle aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Taner Tolga Tarlacı katılmadı. Şikayetçi Acun Ilıcalı’yı ise avukatı temsil etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Tarlacı’yı “hakaret, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan 4 Bin 200 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Tarlacı’nın cezasını ertelemedi.

Açılan ilk dava değil

Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’nın, Acun Ilıcalı’ya daha önce “100 milyarı ödemediğiniz takdirde düşman olacağız”, “Borcunuzu ödemezseniz olacaklardan bensorumlu olmam”, “Bu artık kan davasına dönüştü”, “Sakallarımı zorla kestirirken 400 milyar almasını biliyorsunuz”, “Yakanızı bırakmayacağım, bir gün delirir ofisinizi basarım” şeklinde tehdit içerikli mesajlar yolladığı iddia edilmişti.

Mahkeme, Tarlacı’nın tehdit suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırmış, cezayı 5 yıl süreyle ertelemişti.