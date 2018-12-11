Taner Taşkın: "Kazanmak için herşeyi yapacağız"

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, ilk yarı hedeflerinin ligi lider bitirmek olduğunu ve bunun için de Sakaryaspor maçını kazanmak için herşeyi yapacaklarını söyledi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, hafta sonu sahalarında 4-0 kazandıkları Manisaspor ve gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Sakaryaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Manisaspor\'un genç oyuncularla mücadele etitğini belirten Taner Taşkın, \"Özellikle iç saha performansları rakip takımlara sıkıntı veriyor. Deplasmanlarda iyi sonuç alamadılar ama onlarda genç, amatör ruhla mücadele eden, daha öncesinden de emeğim olduğu oyuncular mücadele ediyor. Transfer yasakları var. Maddi sıkıntıları var. Yüzde 100 konsantre olmamız gereken maçlardan bir tanesiydi. Oyuncularım 90 dakika boyunca çok istekli ve arzulu bir oyunu ortaya koydular. 90 dakika boyunca oyuncularımın konsantreleri yerindeydi. Bizim açımızdan iyi bir maç oldu. Bu sezon ilk defa 4-0 gibi bir galibiyet aldık. O da ayrıca mutluluk verdi\" dedi.

\"İLK YARI HEDEFİMİZ İSE LİGİ LİDER BİTİREBİLMEK\"

Hafta sonu deplasmanda Sakaryaspor ile zorlu bir maç oynayacaklarını belirten Taşkın, \"Sakaryaspor ile zor bir karşılaşma oynayacağız. Şuanda lider konumundaki bir takımla oynayacağız. Çok iyi hazırlanıyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk ama ilk yarı hedefimiz ise ligi lider bitirebilmek. Bu isteğimizi ve arzumuzu gerçekleştirmek için deplasmandan galibiyet ile ayrılmamız gerekiyor. Sakaryaspor ile Sakarya\'da oynamak kolay değil. İnanılmaz bir çıkış yaptılar. Çok da iyi gidiyorlar ama biz bunu sonlandırmak istiyoruz. Kendi adımıza şampiyon olmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka galip gelmemiz gereken maçlardan bir tanesi. Kazananın avantaj kazanacağı, kaybedenin ise avantaj kaybedeceği bir maç olacak. Şampiyonlar ilk devre belli olmuyor, ikinci devre belli oluyor. Biz hedefimize ulaşmak için bu maçı kazanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz\" diye konuştu.

Sakarya\'da galip gelmek için herşeyi yapacaklarını belirten Taşkın, \"Biz maçı saat 19.00\'a aldık. Bizden istek ve talepleri oldu. Normalde biz buna izin vermeseydik bu gerçekleşmezdi. Sakaryaspor oynadıkları maçları kendi yerel televizyonunda veriyorlardı. Bizde burada kendi yerel televizyonumuzda canlı olarak veriyorduk. 2 güzide takım bu lige yakışmıyor. Samsunspor\'un da Sakaryaspor\'un da sadece bulundukları şehirlerde taraftarları yok. Türkiye\'nin hatta Avrupa\'nın her yerinde Samsunlu ve Sakaryalı var. Biz bunları maç izlemekten mahrum ediyoruz. Bu maçın canlı verilmesi için buradan rica ediyorum. İzin versinlerki maç görsel şölen haline gelsin. Taraftarlara da buradan seslenmek istiyorum. Sakaryaspor maçında netice ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, sahada galibiyet adına herşeyine ortaya koyan, bütün doğruları ortaya yansıtan Samsunspor için canını dişine takan bir oyuncu topluluğu görecekler. Kazanmak için herşeyi yapacağız. Onun için var gücümüzle mücadele edeceğiz. 90 dakika boyunca taraftarımız bizi desteklesin\" şeklinde konuştu.

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