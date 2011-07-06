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Taner ile Meter Demet Akalın'a rastlayınca...

Bodrum'a giden Taner ve arkadaşı Meter, güzel popçu Demet Akalın'la karşılaşınca olanlar oldu.

06 Temmuz 2011 03:00

T24 - Önder Belensir ile romantik bir tatil geçiren Akalın deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmak için Bodrum'a gitti. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında başlayacak olan program için Bodrum'a giden Taner ve arkadaşı Meter, güzel popçu Demet Akalın'la karşılaşınca olanlar oldu.

Taner ile Meter Bodrumda Demet Akalına rastlayınca...


Ayakligazete.com'un haberine göre, sevgilisi Önder Belensir ile romantik bir tatil geçiren Akalın deniz, kum ve güneşin tadını çıkartıyor.


Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasıyla ünlenen Taner Tolga Tarlacı yakın arkadaşı Meter Mevsimler ile bir programa başlıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında başlayacak olan program için Bodrum'a giden Taner ve arkadaşı Meter, güzel popçu Demet Akalın'ın yanına gidince olanlar oldu.



Yerinde duramadı!


Geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in programında arkadaşı Meter'in üzerine yangın söndürme tüpünün neredeyse tamamını boşaltan ve canlı yayında komik görüntülerin ortaya çıkmasına neden olan Taner, yine muzurluk yapmadan duramadı. Eline aldığı yangın söndürme tüpüyle Demet Akalın'ın yanına gitti. Taner bu kez tüpü kullanmadı ancak elinde tuttuğu yangın tüpünü Demet Akalın'ın üzerine doğru yönelterek poz verdi.


Demet Akalın, Taner ve Meter ile birlikte keyifli dakikalar geçirirken yanlarına gelen Önder Bekensir de kahkaha tufanına katıldı ve Bodrum sahilleri renklendi. (Ayakligazete.com)



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