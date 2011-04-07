Taner Ceylan'ın eserine rekor fiyat!

T24 - Türkiye'de çağdaş sanatın en önemli isimlerinden biri olan Taner Ceylan’ın ‘’1879” isimli eseri Londra’da gerçekleşen Sotheby’s Türk Çağdaş Sanatı Müzayedesi’nde rekor fiyata satıldı!
Taner Ceylan’ın 2011 tarihli Kayıp Resimler
serisinden olan “1879
” isimli tuval üzerine yağlıboya eseri bugün (7 Nisan 2011) Londra’da gerçekleşen Sotheby’s Türk Çağdaş Sanatı Müzayedesi’nde rekor bir fiyata yaklaşık 572.000 TL’ye alıcı buldu.
Ceylan, karmaşık bir ustalıkla kurgulanan tabloda, oryantalizm, kadınsılık, peçe ve bakış konularını yeniden yorumladı. Resim ile birlikte Ceylan oryantalizmi tartışmaya ve yorumlamaya açıyor. Sanatçı, eserinde, Pascal Sebah’ın 1880’lerde çektiği Dame turque voilee (Peçeli Türk Hanımefendi)
isimli fotografıyla, 1863 yılında Halil Paşa’nın Fransız ressam Gustave Courbet’ye sipariş ederek yaptırdığı tuval üzerine yağlıboya L’Origine du Monde (Dünyanın Kökeni, 1886)
isimli resmini aynı mekânda birleştirdi. Taner Ceylan, birbirine son derece zıtmış gibi görünen bu iki kadın figürünün tuval üzerindeki cisimleşmiş hallerini, Doğu-Batı arasında katı bir ayrımcılık ortaya koymaya gerek görmeden göz önüne seriyor.
Taner Ceylan’ın yer alacağı ‘’Confessions of Dangerous Minds’’ isimli karma sergi 16 – 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Londra Saatchi Gallery’de görülebilir.
Ceylan’ın Galerist’teki 3. kişisel sergisi, İstanbul Bienal’i ile eşzamanlı olarak Eylül ayında Galerist Galatasaray’da gerçekleşecektir.
Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Taner Ceylan’ın 1997-2009 yılları arasındaki gerçekleştirmiş olduğu bütün çalışmalarını içeren ilk kitabı Grafiche Damiani ve Galerist tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı. Merak edenler, kitabı, Galerist’ten temin edilebilirler.
Taner Ceylan
‘’1997-2009’’
Garafiche Damiani & Galerist
Sayfa Sayısı:
184
Ebat:
25 x 35 cm
Dil:
İngilizce & Türkçe
Fiyat:
120.00 – TL
Phillips de Pury & Company, Saatchi Gallery:
Duke of York’s Square, London, SW3 4SQ