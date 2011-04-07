Taner Ceylan'ın eserine rekor fiyat!

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Taner Ceylan’ın 2011 tarihliserisinden olan “” isimli tuval üzerine yağlıboya eseri bugün (7 Nisan 2011) Londra’da gerçekleşen Sotheby’s Türk Çağdaş Sanatı Müzayedesi’nde rekor bir fiyata yaklaşık 572.000 TL’ye alıcı buldu.Ceylan, karmaşık bir ustalıkla kurgulanan tabloda, oryantalizm, kadınsılık, peçe ve bakış konularını yeniden yorumladı. Resim ile birlikte Ceylan oryantalizmi tartışmaya ve yorumlamaya açıyor. Sanatçı, eserinde, Pascal Sebah’ın 1880’lerde çektiğiisimli fotografıyla, 1863 yılında Halil Paşa’nın Fransız ressam Gustave Courbet’ye sipariş ederek yaptırdığı tuval üzerine yağlıboyaisimli resmini aynı mekânda birleştirdi. Taner Ceylan, birbirine son derece zıtmış gibi görünen bu iki kadın figürünün tuval üzerindeki cisimleşmiş hallerini, Doğu-Batı arasında katı bir ayrımcılık ortaya koymaya gerek görmeden göz önüne seriyor.Taner Ceylan’ın yer alacağı ‘’Confessions of Dangerous Minds’’ isimli karma sergi 16 – 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Londra Saatchi Gallery’de görülebilir.Ceylan’ın Galerist’teki 3. kişisel sergisi, İstanbul Bienal’i ile eşzamanlı olarak Eylül ayında Galerist Galatasaray’da gerçekleşecektir.Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Taner Ceylan’ın 1997-2009 yılları arasındaki gerçekleştirmiş olduğu bütün çalışmalarını içeren ilk kitabı Grafiche Damiani ve Galerist tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı. Merak edenler, kitabı, Galerist’ten temin edilebilirler.18425 x 35 cmİngilizce & Türkçe120.00 – TLDuke of York’s Square, London, SW3 4SQ