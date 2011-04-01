Taner Ceylan’ın “1997 – 2009” kitabı yayınlandı

T24 - Taner Ceylan’ın “1997 – 2009” kitabı Grafiche Damiani ve Galerist tarafından yayınlandı.

Türkiye’de çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Taner Ceylan’ın 1997 - 2009 yılları arasında ürettiği tüm eserlerini içeren ilk kitabı Grafiche Damiani ve Galerist tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayınlandı.

Tasarımı Vahit Tuna’ya ait olan ve sınırlı adette basılan kitapta sanatçının 1997 – 2009 yılları arasında ürettiği eserlerin görsellerinin yanı sıra Taner Ceylan’ın sanatına dair New Orleans Çağdaş Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Direktörü ve Küratör Dan Cameron’ın ‘Kim Olduğunu Bilmeyen Bizler’ (çeviri; Fatih Özgüven) ve dünya çapında birçok ödül sahibi olan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in ‘Tanrı Ayrıntıda Gizlidir’ (çeviri; Serra Yılmaz) isimli metinleri yer alıyor.

Taner Ceylan’ın resimleri, Hiperrealist tavırda olup kendi deyimiyle duygusal bir gerçeklik barındırır. Sanatçı güncel görsel algıyı tuvalde klasik bir tavırla ele alıp tekrar kurgular.

Yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Ceylan, Eylül 2011 de Galerist Galatasaray’da geniş kapsamlı bir kişisel sergiye hazırlanıyor. Eylül 2011’de Galerist Galatasaray’da gerçekleştirilecek geniş kapsamlı kişisel sergisi için hazırlanıyor.



