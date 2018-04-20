T24 LogoT24 Logo
Gündem

TANEM SİVAR'IN KÖPEKLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI

*Olaydan sonra ilk kez karşı karşıya geldiler  *Sanık, ifadesinde suçlamaları reddetti *Tanem Sivar, "İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştık" Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Marmaris'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem

20 Nisan 2018 15:06

*Olaydan sonra ilk kez karşı karşıya geldiler 

*Sanık, ifadesinde suçlamaları reddetti

*Tanem Sivar,

\"İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştık\"

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Marmaris\'te sunucu Tanem Sivar Dirvana ve eşi Edhem Dirvana\'nın \"Django\" ve \"Pamuk\" isimli labrador cinsi iki köpeğini zehirlenerek öldürülmesine ilişkin açılan davada sanık K.Ü.\'nün talimatla ifadesi alındı. Sanık K.Ü. hakkındaki suçlamayı redderek, \"Köpekleri zehirleyerek öldüreceğimi söylemedim. Evim de yapılan aramada da zehir bulunmadı\" dedi. Tanem Sivar Dirvana ve eşi, olaydan sonra ilk kez sanık ile duruşmada yüz yüze geldiler. 

 TALİMAT İLE İFADE VERDİ
Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen talimat duruşmasında ifade veren K.Ü. \"Benim bir şeyden haberim yokken Marmaris
Jandarma Karakolu\'ndan çağrıldım. Orada köpekleri zehirlemekle suçlandım. Tevfik Edhem Dirvana benim komşum olur. Eskiden de dostluğumuz vardı. Bir süre tesislerinde kaldım, konakladım. Karakola çağırıldıktan sonra arazimde Edhem\'in gezdiğini gördüm.
Kafasını gözünü sardığı için başta tanımamıştım. Elindeki telefonuyla görüntülerimi çekerek bana küfür ederek kaçtı. Ben de sinirlendiğim için içeride oyuncak  tüfeği havaya boş  olarak sıktım. Tüfeğin içinde mermi yoktu. Bundan sonra Edhem Divana
ile eşi olayı basına kamuoyuna haksız bir şekilde yansıtarak beni suçladı. Bununla ilgili yalancı tanık getirip dinlettiler. Güya köpekleri zehir verirken videomu çekmişler.  Daha sonra avukatımla  \'Varsa o görüntüler ortaya çıkarın\' dedik. Olmadığı için çıkaramadılar. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi. 

\"KÖPEKLERİ ZEHİRLEYEREK ÖLDÜRECEĞİMİ SÖYLEMEDİM\"
Köpekleri zehirleyerek öldüreceğini söylemediğini belirten Sanık K.Ü.  \"Olay sırasında evimde yapılan aramada zehir bulunmadı\" dedi. 
Mahkeme, talimat dosyasının Muğla\'ya gönderilmesine karar verdi. 

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: OLAYDAN SONRA KENDİSİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTIK
Tanem Sivar ve Edhem Dirvana avukatlarıyla birlikte davanın ardından Bakırköy Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Sivar, 
“Verdiğimiz mücadeleden hiçbir şekilde yorulmadan devam edeceğiz. Bugün salonda  yaşananlar başta ailemiz ve toplum için ne kadar saldırgan, ne kadar şiddete meyilli bir insan olduğunun aslında  bir nevi özeti oldu. O yüzden diliyorum, en doğru en yerinde karar zaten verilecektir. Biz de bekleyeceğiz. İyi değilim, kendisiyle olaydan sonra ilk kez karşılaştık\" dedi. Edhem Dirvana da “Adaletin yerini bulması için sabırla çalışmalarımıza devam  ediyoruz. Avukat hanım arkadaşlarımızın da desteğiyle adaletin sağlanacağına eminiz. Devletimize ve adalet sistemimize  güveniyoruz. Bizi bu adamın saldırılarına karşı koruyacağını ümit ediyoruz\" dedi. Şikayetçilerin Avukatları Beliz Özkan ve Harika Kocacık da duruşmada yaşananları anlattı. 

İSTANBUL HAYVAN HAKLARI BAROSU DA DURUŞMAYA KATILDI
Öte yandan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına Yasemin Babayiğit ve Deniz Tavşancı da duruşmaya müdahil olarak katıldı. Avukat Babayiğit, yaptığı açıklamada davanın takipçisi olacaklarını söyledi. 

Görüntü Dökümü:
--------------
-Tanem Sivar\'ın konuşması
-Avukatların konuşması
-Genel ve detaylar 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sivar"İyiSerpil KIRKESERDHA MarmarisTanem Sivar DirvanaEdhem DirvanaSanıkEvimVERDİ BakırköyAsliye Ceza MahkemesiMarmaris Jandarma KarakoluOradaTevfik Edhem DirvanaEskidenBirKarakolaEdhemKafasınıElindekiBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24