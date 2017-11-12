Tanem Sivar: Köpeklerimizi zehirlediler, evimize ateş açtılar

Sunucu Tanem Sivar ve eşi Edhem Dirvana’nın, köpekleri Django ve Pamuk’u zehirlediğini iddia ettikleri komşuları ile ilgili başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor. Sivar, tehdit edildiklerini söyleyerek, komşularının önceki gün tüfekle kendilerine saldırdığını iddia etti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Üç ay önce anne olan Sivar, şunları kaydetti:

“Django ve Pamuk, hamileliğim süresince beni ve bebeğimi korudu. Süleyman doğduktan sonra de başından hiç ayrılmamışlardı. Oğlum onlarla büyüyecekti ama şimdi ne oldu! Eşim perişan, ben perişan. Ben bir anneyim, iki saatte bir emziriyorum, sütüm kesilecek diye korkuyorum. Bize bunu yapan, gece bahçemize zehirli tavuk atan o kişinin cezalandırılmasını istiyorum. Evimizde yas var ama bu kişi yasalar gereği hiçbir ceza almayacak. En çok mülke zarar verdiği için küçük bir para cezasıyla kurtulacak. Neyse ki köpeklerimiz karneliydi, yoksa sokak köpeği diye o kadar bile cezası olmayacaktı."

Sivar, CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in de kendilerini aradığını, Meclis’e hayvan hakları kanununda değişiklik yapılması yönünde teklif verdiğini belirtti.

Evden jandarmayla çıktılar

Öte yandan bu açıklamalardan birkaç saat sonra yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu, o komşu tarafından evlerine ateş açıldığını iddia etti. Sivar, gözyaşları içinde şunları ifade etti:

“Adam önce evinden havalı tüfekle ateş etti bize doğru. Şu anda da bahçemize kadar geldi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, buralar çok karıştı. Jandarma geliyor. Can güvenliğimiz yok. Bu psikoloji yüzünden sütüm kesilirse bunun hesabını sorarım.”

Dirvana çifti, görüşmenin hemen ardından jandarma eşliğinde karakola gitti. Komşularının ateş açtıktan sonra kaçtığı, jandarmanın ise onu bulmak için yollarda kontrol başlattığını söyleyen çift, uzaklaştırma kararı aldırmak üzere de mahkemeye başvurdu. İfade vermelerinin ardından Sivar’ın anneannesinin Bodrum’daki evine geçen çift, oradan İstanbul’a dönecek. İstanbul’a dönüş tarihini bir ay öne çektiklerini söyleyen Sivar, “Can güvenliğimiz olmadığı için değil, burada o acıları yaşamamak için dönüşü öne çektik” diye konuştu.