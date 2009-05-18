Tandoğan'da 2. Cumhuriyet mitingi

Tempo24



Ergenekon soruşturmasına duyulan tepki nedeniyle Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen Cumhuriyet Mitingi'ne katılım yüksek oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) düzenlediği mitingin yapıldığı Ankara'daki 130 bin kişilik Tandoğan Meydanı doldu, taştı.



Tandoğan Meydanı'nda başlayan ve iki saat süren miting, daha sonra Anıtkabir'e yapılan yürüyüşle sona erdi.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından Ergenekon Soruşturması’na duyulan tepki nedeniyle başlatılan Cumhuriyet Mitingi'ne katılan vatandaşlar, Tandoğan Meydanı’nı tamamen doldurdu.

Saat 10.00’dan itibaren meydana gelen katılımcılara Ankara dışından da pek çok katılım oldu. Mitinge katılan tüm vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşırken, bazı vatandaşların da AKP lehine sloganların yer aldığı pankartlar taşıdığı görüldü.



Sanık paşaların eşleri de katıldı



ADD tarafından geçekleştirilen Cumhuriyet Mitingi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. ADD öncülüğünde düzenlenen miting alanına 27 Mayıs Milli Devrim Derneği, 68’liler Birliği Vakfı, Atatürkçü Düşünce Vakfı, Başkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi, CUMOK, Biz Kaç Kişiyiz Hareketi’nin yanı sıra, Ergenekon davasında yargılanan Emekli 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon ile eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur’un eşleri de katıldı.

CHP’li milletvekilleri İsa Göktürk, Muharrem İnce ve Ejder Özdemir’in yanı sıra bağımsız milletvekili Kamer Genç, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Ağaoğlu, gazeteci -yazar Emin Çölaşan ve Ressam Bedri Baykam da miting alanında bulunan isimlerdendi.



'Biz çılgın Türkleriz'



ADD Genel Sekreteri Suay Karaman, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi olarak ağır şartlar altında olduğu bugünlerde mitinge katılan vatandaşlara alanı doldurdukları için teşekkür etti. Tam bağımsızlığın 90’nıncı yılında AB ve ABD’nin belirlediği politikalar soncu tam bağımsızlığın yok edildiğini savunan Karaman AKP hükümetinin politikalarını da eleştirdi. Karaman, “Hukuk adına hukuk katledilmektedir. Türkiye’nin aydınlarına karşı yapılan hukuksuzluklar vatandaşlarda derin yaralar bırakmaktadır. Atatürk’ün aydınlık Cumhuriyeti Ortaçağ karanlığına çevrilmek istenmektedir. Laiklik ve Cumhuriyet tehdit altındadır” diye konuştu.



Atatürk’ün altı ilkesinin dün olduğu gibi bugünde kendilerine yol göstereceğini söyleyen Karaman, “Bizler Atatürk’ün aydınlık yolunu bulmak için ulusal birliğe, tam bağımsızlığa sahip çıkmak için bu alanları doldurduk. Bizler Kuva-i Milliye ruhundan gelen çılgın Türkleriz. Bu alanı dolduran bizler hepimiz Mustafa Kemaliz” dedi.



Ergenekon tutuklularına selam



Karaman’ın konuşması sırasında alanı dolduran vatandaşlar, “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganları atarken, platformdan Ergenekon Soruşturması kapsamında halen tutuklu bulunan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ile diğer öğretim üyelerine ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan'a selam gönderildi.



Anıtkabir'e yürüdüler



Çok sayıda sivil toplum örgütünün yanı sıra bir çok sanatçının da destek verdiği miting yaklaşık iki saat sürdü. Sanatçı Edip Akbayram da kalabalığa seslenerek, mini bir konser verdi.

Miting sona ererken bütün sanatçılar ve ADD Miting Tertip Komitesi sahneye davet edilerek yine hep bir ağızdan Gençlik Marşı okundu. Mitingin ardından katılımcıların çoğu Anıtkabir’e doğru yürüdüler.



Miting, Ergenekon'a tepki



ADD Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sina Akşin de, NTV canlı yayınında mitingin Ergenekon soruşturmasına bir tepki olduğunu söyledi. Akşin, şöyle konuştu: "Miting çok iyi gidiyor. Birçokları sandı ki bu Ergenekon meselesinden korktuk, vazgeçtik. Atatürk devrimi lüks değildir, bir hoşluk değildir. Bu bir hayat meselesi. Türklüğün bu topraklarda yaşayabilmesi için Atatürk devrimlerine ihtiyaç var. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz.



ÇYDD ve Emekli Subaylar Derneği'nin katılmama kararını saygıyla karşılıyorum. Atatürk devrimleri sapasağlam ayaktadır. Biz ortaçağa, şeriata dönemeyiz. Atatürk devrimi 'bir daha Sevr olmasın, böyle dayatmalar olmasın' diye yapıldı.



Ergenekon soruşturmasıyla tabiiki ilişki var. Ergenekon soruşturması Türk tarihinin en büyük komplosu. Dışarıdan da destek görüyor. Maalesef bununla Atatürkçülüğü öldürebileceklerini, sinderebilecekleri sanıyorlar, çok yanılıyorlar.



Zaten bir cepheleşme var. Biz o cepheleşmede yenik düşmemeye çalışıyoruz. Biz o cephede yenik düşmemeye çalışıyoruz. Öyle umuyorum ki herkes bize katılacak, cepheleşme bitecek."



