Tandır cinayetinde sanıkların cezalarına itiraz

Kayseri'de ağabeyi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan’a (52) 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan’a (20) 2 kez müebbet ve eşi Nejla Turhan’a (43) verilen beraat kararına, ölen çiftin şikâyetçi çocukları, sanık avukatları ve duruşma savcısı itiraz etti.

Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde mayıs ayında meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs'ta kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Yusuf Turhan, oğlu Bedirhan ve eşi Nejla hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

4'üncü duruşma yapıldı

Davanın 22 Kasım’da görülen 4'üncü duruşmasında tüm sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya ölen çiftin şikayetçi oğullarından Yusuf Turhan da salonda bulunurken, cezaevinde olan oğulları A.T. ise SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'ı ise 2 farklı olaydan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Nejla Turhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kararlara itiraz edildi

Öldürülen çiftin çocukları, duruşma savcısı ve sanık avukatları, sanıklara verilen karara itiraz için Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ölen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk’ün çocuklarının yazdığı itiraz dilekçesinde Nejla Turhan’a verilen beraat kararına itiraz edilerek, Yusuf Turhan ve Bedirhan Turhan’a verilen cezaların az olduğu belirtildi. Sanık avukatları da Yusuf ve Bedirhan Turhan’a verilen cezanın ağır olduğu gerekçesiyle karara itiraz etti. Duruşma savcısı da Nejla Turhan’a verilen beraat kararına itirazda bulundu.