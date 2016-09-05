Tanburi Cemil Bey'in biyografik romanı raflarda: Dehanın Sesi

Yazar Lütfiye Aydın, Türk müzik tarihinin en büyük isimlerinden Tanburi Cemil Bey'in biyografik romanını yazdı.

"Dehanın Sesi - Tanburi Cemil Bey'in Romanı" adlı kitap Remzi Kitabevi yayınları arasında çıktı.

Remzi Kitabevi'nin, romana ilişkin olarak yayımladığı bülten şöyle:

Büyük tanbur üstadı Cemil Bey’in ölümünün 100. yılında Lütfiye Aydın’ın kaleme aldığı Dehanın Sesi, klasik Türk musikisinin ve aynı zamanda Cumhuriyet öncesi son kuşağın da romanıdır.

Birçok belgesele imza atmış olan Lütfiye Aydın, incelikli bir anlatımla aktardığı Tanburi Cemil Bey’in yaşamında, Şehzade Seyfettin Efendi, Tevfik Fikret, Leyla Saz, Şair Nigar gibi dönemin önemli isimlerine de yer veriyor. Yazar, ayrıca Cumhuriyet döneminin ilk yılları ile 1930’ların sanat dünyasından kesitlerle Cemil Bey’in oğlu olan Mes’ud Cemil Tel’in Nâzım Hikmet’le dostluğunu da öyküleştiriyor.

Portre: Lütfiye Aydın

Lütfiye Aydın, 1949 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu kentte tamamladı. 1972’de İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1982 yılına kadar değişik kentlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı.

1982’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Film Radyo ve Televizyon ile Eğitim Merkezi’ne (FRTEM) girdi. Burada eğitim filmleri için senaryolar yazarken bir yandan da öyküler kaleme aldı. 1985’te ilk kitabı İkili Yalnızlık’ın çevirisi için Almanya’ya gitti, Essen Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü’nde çeviri çalışmalarında bulundu.

Aynı yıl memuriyetten ayrıldı, Ankara Radyosu’na yirminin üzerinde drama programı yazdı. 1991’de FRTEM’e tekrar başladı.

Belgeseller, çok sayıda radyo oyunu kaleme aldı. Dramaturg olarak çalıştığı kurumdan 2000 yılında emekli oldu.

İlk kitabı İkili Yalnızlık'ı (öykü, 1985) Cemre (öykü, 1991), Sengin Semai Bir Ölüm (öykü, 1992), Ölüm Erken Bir Akşamdır (öykü, 1993), Kül Tablet (anlatı, 1997), Tsunami (öykü, 1998 – Kültür Bakanlığı Öykü Büyük Ödülü) izledi.

Aydın'ın, radyo için yazdığı Arkası Yarın’lardan bazıları şunlar:

Bin Yıllık Beste (Tamburi Cemil Bey’in yaşamı), Gizli Bir Kadın Ozan (Asım Bezirci’ye göre ilk işçi kadın şairimiz Nezihe Yaşar Bükülmez’in yaşamı), Güneşin Çocukları (Gaziantep savunmasından bir kesit. Arkası Yarın Yarışması birincilik ödülü), Ah O Yemen’dir (Osmanlı’nın Yemen’den çekilmesi).

T24 yazarı Murat Bjeduğ’un Tanburi Cemil Bey ile ilgili yazıları:

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