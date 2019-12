Tan Sağtürk: Görünen durumu hissettim ayrıldım

Bergüzar Korel ile ayrılık nedenini ‘istisnai bir durum’ diye özetleyen Tan Sağtürk sonunda itiraf etti: İstisnai durum, şu an ortada gördüğünüzdür. Bunu hissettim ve ayrıldım, yoksa bu yıl evleniyorduk.



Tan Sağtürk, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç cephesinde sular durulmuyor. Korel’in Paris tatili dönüşü Ergenç ile birlikte olduğunu açıklamasıyla gözler eski sevgilisi Tan Sağtürk’e çevrilmişti. Korel ile ayrıldıktan hemen sonra “Bergüzar ile aramızda çok istisnai bir durum gelişti ve bu yüzden ayrıldık” diye konuşan ünlü balet bu istisnai durumu sonunda itiraf etti. Tan Sağtürk ilişkisinin ihanet yüzünden bittiğini ima etti.



Benim koltuğumda o Rus kız oturuyor



Tan bunları söylerken yayınlanan başka bir haberde Bergüzar ile Tan'ı bir Rus dansçının ayırdığı iddia edildi. Günaydın'ın haberine göre Sağtürk, koreograflığını yaptığı 'Romantika' müzikalindeki dansçılardan biri olan Alora adlı Rus kızla provalarda samimi olmuş ve sonra da aralarında aşk başlamış. Korel, Sağtürk'ün telefonunda Alora'dan gelen mesajı yakalayınca ipler kopmuş. Bergüzar Korel, ayrılığın ardından yakınlarına, "Tan ile beraber beğenerek aldığımız ve hala taksitlerini ödediğim koltukta şimdi o Rus kız oturuyor, bu bana çok acı geliyor" diyerek dert yanmış. Sağtürk ile Alora şimdi o evde oturuyormuş.



Vatan gazetesinin sorularını cevaplayan Sağtürk'ün açıklamaları şöyle:



'İstisnai durum' neydi?



Şu anda yaşadığımız, gördüğünüz durum. (Halit Ergenç-Bergüzar Korel ilişkisi)



Hissettiniz mi bu durumu?



Hissetmeseydim ayrılmazdım. Niye ayrılayım ki.



Aldatıldınız mı?



O cümleyi kurmak istemiyorum. Bunlar güzel cümleler değiller. Bergüzar’ı bazı yaşadıklarımızdan dolayı koruma altına aldım.



Buna rağmen neden susuyorsunuz?



Bergüzar’ı korudum, hâlâ da korurum. Onu zedelemeyecek açıklamalar yapmak zorundaydım. Ne yaşanırsa yaşansın Bergüzar’ı ayrı bir yerde tutarım.



Bergüzar Korel sizinle evlenmek istiyormuş fakat siz istememişsiniz...



Onun arzusu ilişkimizin devam etmesi ve geliştirmesi yani evlilik olması doğrultusundaydı. Bunu ben de istiyordum. Ona göre zamanlama yapıyorduk. 2009’da evlenecektik.



Sadık bir sevgili miydiniz?



Her zaman sadıktım. Kayıtsız şartsız sadıktım. Onu aldatmak demek kendimi aldatmak demek benim için.



Peki o?



Kafamda her zaman ilk tanıştığımız insan tiplemesi var. O portre bana sadık kalacaktır.



Sizin ihanet ettiğiniz de konuşuldu



Çok şükür ki benim o tip bir durumum olmadı. Tam tersi durum şu an ortada. Zannediyorum ki herkes farkında...