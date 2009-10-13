Tan Sağtürk ayak bileklerini bağışladı!

Ünlü balet Tan Sağtürk romatizma hastaları için ayak bileğini bağışladı.



12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle, Türkiye’de Romatizma Hastalıkları Bilgilendirme Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Bugün RA Günüm’ programı dünyanın birçok ülkesinde de ünlülerin desteğiyle yürütülüyor. Romatoid Artrit (RA) hastalığına dikkat çekmek amacıyla sanatçıların eklemlerini sembolik olarak bağışladığı kampanyayı Avrupa’da oyuncu Jane Seymour, Türkiye’de balet Tan Sağtürk destekliyor.



Eklem iltihaplanması olarak da bilinen RA, eklemlerde ağrı, şişlik, tutulmalarla kendini gösteriyor. Sonrasında kemikte kalıcı hasar bırakabilen hastalığın sonuçları sanılandan çok daha ciddi. Türkiye’de 350 binden fazla insanı etkileyen hastalığın erken döneminde belirtiler çok anlaşılır değil. Ama ilerledikçe yoğun ağrılar yaratıyor, öyle ki bazen bir şişenin kapağını açmak bile imkânsız hale gelebiliyor. Hastalık tedaviyle tamamen ortadan kaldırılamıyor ama devamlı alınan ilaçlarla etkileri yok edilebiliyor. Sigara, bu romatizmal rahatsızlığı önemli oranda tetikleyen şeylerden biri. Her 200 kişiden birinde görülen RA, kadınlarda üç kat daha fazla etkili oluyor.